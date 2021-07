Dziś jest dzień bez telefonu. Ile już razy wziąłeś go do ręki?

Większość osób od razu po przebudzeniu bierze smartfon do ręki. Dziś jest jednak dzień bez telefonu. Wytrzymacie? Na pewno nie będzie to łatwe, ale czy jest to całkowicie niemożliwe?

Dziś jest dzień bez telefonu. Wytrzymasz?

Osobiście należę do grona osób, które nie są w stanie wstać od razu po przebudzeniu. Zanim to zrobię, dłuższą chwilę spędzam w łóżku, a żeby nie leżeć bezczynnie, sięgam po smartfon i robię poranną prasówkę. Prawdopodobnie przynajmniej część z Was postępuje podobnie, natomiast inni trzymają po raz pierwszy telefon w ręce podczas śniadania czy porannej toalety.

Jak zatem wyobrazić sobie dzień bez telefonu? W dzisiejszych czasach całkowite zrezygnowanie z korzystania z niego przez całą dobę jest praktycznie niemożliwe dla ogromnej większości osób – w końcu smartfon służy nie tylko do dzwonienia i SMS-owania, ale też pomaga w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, płacenie rachunków czy załatwianie naglących spraw.

Co więcej, smartfon to dla dużej części użytkowników podstawowe narzędzie do rozrywki, choć – jak wynika z badania przeprowadzonego dla TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sound – aż 87% ankietowanych odpowiedziało, że woli oglądać materiały wideo na telewizorze, z czego 65% zadeklarowało, że zdecydowanie preferuje większy ekran.

Ponad 80% badanych przekonuje do tego lepszy obraz, a 79% wyższa jakość dźwięku. Nie da się ukryć, że telewizory mają przewagę w tych aspektach, mimo że smartfony oferują coraz doskonalsze wyświetlacze z mnóstwem zaawansowanych technologii (jak Dolby Vision, MEMC, HDR10+ i wysokim odświeżaniem obrazu) oraz głośniki stereo. Mimo to nie są w stanie zapewnić tak „wciągającego doświadczenia” jak TV.

fot. Engin_Akyurt / Pixabay

Dzień bez telefonu jest jednak okazją, aby zweryfikować sposób i częstotliwość korzystania ze smartfona. Warto zastanowić się, czy nie robimy tego nazbyt często i czy da się to jakoś ograniczyć. Pomoże w tym na przykład funkcja na urządzeniach z Androidem, która nazywa się cyfrowa równowaga, higiena cyfrowa lub podobnie – można dzięki niej sprawdzić, ile czasu spędzamy w poszczególnych aplikacjach i jak często odblokowujemy smartfon, a nawet ustawić limity korzystania z poszczególnych programów. Znajdziecie ją w Ustawieniach.