Heads Up przypomni użytkownikom Androida, aby odrywali wzrok od ekranu podczas chodzenia

Smartfony zdominowały nas całkowicie – nikogo chyba nie obrażę mówiąc, że staliśmy się ich niewolnikami. To właśnie urządzenia mobilne są w tej chwili najszerzej, najczęściej i najchętniej wykorzystywane przez użytkowników. Godzinami jesteśmy wgapieni w ekrany naszych smartfonów, a jakby tego było mało, robimy to także wtedy, kiedy wymagana jest nasza uwaga – podczas chodzenia czy prowadzenia samochodu. Android ma jednak na to sposób. Cyfrowa równowaga wprowadza nową funkcję Heads Up, która przypomni o tym, aby od czasu do czasu rzucić okiem na to, co dzieje się wokół.

Cyfrowa równowaga z nową funkcją Heads Up

Dostępna na Androidzie usługa Cyfrowa równowaga znana jest z wielu funkcji dbających o nasze zdrowie i samopoczucie. To właśnie za jej pomocą możemy kontrolować nasze statystyki cyfrowego życia i na ich podstawie wprowadzać pewne zmiany w naszym cyfrowym zachowaniu.

Jak się okazuje, do użytkowników właśnie zaczyna trafiać nowa funkcja o dużo mówiącej nazwie Heads Up. Jay Prakash Kamat podzielił się na Twitterze zrzutami ekranu, na których widać, że ma on już dostęp do nowej funkcji na swoim Pixelu 4a.



Heads Up w usłudze Cyfrowa równowaga (źródło: @jay_kamat)

Nowość ma nam przypominać o tym, abyśmy przestali wgapiać się na ekrany naszych smartfonów podczas chodzenia i zerknęli dookoła. Ta wbrew pozorom błahostka zdaje się jednak być dość przydatna – komu z Was nie zdarzyło się rozkojarzyć poprzez zapatrzenie się w smartfon podczas spaceru?

Nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o tej funkcji, ale nie była ona dotychczas dostępna dla użytkowników. Tym razem, wraz z najnowszą aktualizacją Cyfrowej równowagi w wersji beta, pojawia się dostęp do sterowania opisywaną nowością.

Zasada działania jest bardzo prosta. Jeśli zdecydujemy się włączyć Heads Up, to co jakiś czas podczas chodzenia i równoczesnego korzystania z urządzenia będziemy dostawali przypomnienia o tym, żeby oderwać wzrok od ekranu i skontrolować otoczenie.

Oczywiście nic nie zastąpi nam zdrowego rozsądku i sama aplikacja apeluje, aby korzystać z tego ostrożnie, gdyż Heads Up nie zastępuje zwracania uwagi.

Kiedy Heads Up dla wszystkich?

Obecnie wydaje się, że nowość jest zarezerwowana dla dość wąskiej grupy odbiorców. Pierwszym warunkiem jest posiadanie najnowszego wydania beta Cyfrowej równowagi. Nie jest to jednak jedyny warunek – na ten moment Heads Up pojawia się tylko na smartfonach Pixel.

Nie wiadomo, czy z czasem funkcja ta będzie dostępna na wszystkich urządzeniach z Androidem wspierających Cyfrową równowagę, czy być może pozostanie ekskluzywnie w rodzinie Pixeli. W tej chwili brakuje informacji od Google dotyczących szerszego wdrożenia Heads Up.