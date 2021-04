Oszczędność rzędu 120 złotych! Orange ma dla klientów abonamentowych pół roku darmowego Video Pass

Orange końcem ubiegłego miesiąca ruszyło z cykliczną akcją, w której klienci sieci będą każdego tygodnia otrzymywać nowe prezenty w postaci darmowych pakietów i zniżek. Dzisiejszy bonus wpisze się w potrzeby miłośników dobrego kina i seriali, którzy opłacają abonament u Pomarańczowych.

Darmowy Video Pass w Orange – na pół roku!

W ubiegłym tygodniu, w ramach akcji Środy z Orange, można było odebrać dodatkowe 5 GB darmowego internetu. Oczywiście każdy tego typu prezent się liczy, choć do darmowych gigabajtów zdążyliśmy już nieco przywyknąć. Co innego, gdy dana okazja pozwala korzystać bezpłatnie z jakiejś usługi przez dłuższy czas – a właśnie tak jest w przypadku prezentu z dziś. Orange oferuje nam 6 miesięcy darmowej usługi Video Pass.

Video Pass umożliwia korzystanie z wybranych serwisów strumieniujących wideo bez ponoszenia kosztów przesyłu danych i pomniejszania pakietów gigabajtów. To bardzo wygodna sprawa dla tych, którzy regularnie odwiedzają Netfliksa, YouTube czy HBO GO. Pakiet działa też w vod.pl, Orange TV Go czy na WP Pilot.

Zwykle Video Pass kosztuje 20 złotych miesięcznie, ale teraz dostępny jest kompletnie za darmo przez 6 miesięcy. Gdybyśmy mieli więc opłacać tę usługę samodzielnie, przez pół roku zapłacilibyśmy w sumie 120 złotych. Opłacalny deal!

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy odwiedzić aplikację Mój Orange i tapnąć w zakładkę „Dla Ciebie”. Na liście promocji powinna pojawić się oferta darmowego Video Passa, o ile tylko jesteśmy uprawnieni do odebrania bonusu. Prawo do niego mają klienci Planów Mobilnych i pakietów Orange Love, czyli klientów abonamentowych, z wyłączeniem Planu Mobilnego 35.

Orange przypomina przy okazji, że oferta nie będzie widoczna, jeśli na smartfonie mamy zainstalowaną starą wersję apki Mój Orange – najlepiej zaktualizować ją do najnowszej edycji 5.0.

Prezent od Orange możemy aktywować w ciągu 7 dni (do przyszłego wtorku). I teraz ważna sprawa: Video Pass będzie aktywny przez 6 miesięcy, ale po tym czasie usługa będzie kosztować 20 złotych na miesiąc. Dlatego, jeśli nie będziemy chcieli za nią płacić, będzie trzeba pamiętać o wcześniejszej dezaktywacji.