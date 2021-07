Nie bójcie się SMS-ów z linkami od Orange. Operator będzie wysyłać informacje o CyberTarczy

CyberTarcza jest usługą dostępną w sieci Orange, która informowała klientów między innymi o ryzyku infekcji złośliwym oprogramowaniem. Do tej pory jednak dane o zagrożeniach docierały do użytkowników podczas korzystania z komputerów, ale już wkrótce zostanie to rozszerzone o wiadomości SMS.

Alerty z CyberTarczy dotrą także przez SMS

Niestety w dzisiejszych czasach ciężko jest uniknąć wszelkiego rodzaju zagrożeń w sieci. W momencie, gdy duża część społeczeństwa przesiadła się z komputerów na urządzenia mobilne, ten sam krok poczynili oszuści. W związku z tym, podczas korzystania ze smartfonów należy być bardzo czujnym, bowiem na użytkowników czai się wiele zagrożeń.

Orange stara się pomagać swoim klientom w walce z niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nich w sieci. Operator czyni to za pomocą CyberTarczy, która wysyła powiadomienia na komputer o potencjalnych zagrożeniach na urządzeniach podłączonych do tej samej sieci. Z doświadczenia wiem, że powiadomienia w systemie Windows bardzo łatwo przeoczyć, dlatego Orange postanowiło rozszerzyć działanie CyberTarczy o powiadomienia SMS-em.

Jak rozpoznać SMS-y od Orange?

Ogromnie ważny jest nadawca wiadomości, którym zawsze będzie CERT Orange! W obawie przed oszustami Orange zablokowało wszelkie wiadomości przychodzące do sieci używającego tego samego lub podobnie wyglądającego podpisu.

Przykładowy SMS z CyberTarczy (Fot. Orange)

W wiadomości znajdzie się numer telefonu urządzenia, którego dotyczy zagrożenie, jego nazwa oraz specjalny link, pod którym umieszczono szczegółowe informacje.

Tym razem warto wejść w link z SMS

Co prawda bardzo częsty słyszy się, żeby pod żadnym pozorem nie wchodzić w różnego rodzaju linki, otrzymywane za pomocą wiadomości tekstowych, ponieważ w najgorszych scenariuszach może to doprowadzić nawet do utraty pieniędzy z konta bankowego. Wyjątkiem od tej reguły są jednak wiadomości z CyberTarczy, w których znajdzie się link pozwalający rozwiązać problem z zagrożeniem.

Należy jednak pamiętać, że Orange nigdy nie będzie kazało instalować żadnych aplikacji spoza Sklepu Play, a jeśli zaistnieje potrzeba pobrania nowej aplikacji, link przekieruje użytkowników bezpośrednio do sklepu. Dla stuprocentowej pewności warto sprawdzić, czy otrzymany link ma taką formę jak ten poniżej:

https://alert.cert.orange.pl/S/[ciąg_znaków]

Warto mieć to na uwadze, jeśli korzystacie z CyberTarczy, pomagającej w codziennej walce z zagrożeniami w sieci, które czekają na nas niemalże na każdym kroku.