Cyfrowy kluczyk samochodowy będzie lepszy. Wykorzysta potencjał nowych iPhone’ów

Car Connectivity Consortium, do którego należy m.in. Apple, przedstawiło cyfrowy kluczyk w wersji 3.0. Jak wynika z opublikowanej specyfikacji, jego działanie będzie zbliżone do systemu bezkluczykowego, znanego już z większości nowszych samochodów.

Cyfrowy kluczyk 2.0 nie jest aż tak wygodny

Technologia cyfrowego kluczyka, który w założeniach ma zastąpić ten tradycyjny, jest już dostępna na rynku, aczkolwiek obecnie w dość ograniczonym zakresie. Można z niego korzystać w niewielu samochodach, ale z czasem powinno się to zmienić. Rozwiązanie dostępne jest chociażby w nowych modelach BMW, co miałem okazję sprawdzić. Za pomocą iPhone’a lub Apple Watcha nie tylko otworzymy auto, ale również uruchomimy silnik. Oznacza to, że fizyczny kluczyk można zostawić w domu.

Cyfrowy kluczyk w BMW (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Łączność między urządzeniem a samochodem jest realizowana z wykorzystaniem NFC, a więc musimy smartfon lub smartwatch zbliżyć do wyznaczonego miejsca. Nie jest to aż tak komfortowe, jak korzystanie z systemu bezkluczykowego, który pozwala pozostawić klasyczny kluczyk cały czas w kieszeni.

Cyfrowy kluczyk 3.0 to odczuwalne zmiany

Nowa generacja cyfrowego kluczyka, która zostanie zaimplementowana przez Apple, pozwoli wykorzystać potencjał nowych iPhone’ów. Korzysta ona nie tylko z NFC, ale również z Ultra Wideband i Bluetooth LE.

Specyfikacja nowszego standardu została już sfinalizowana, co oznacza, że niebawem powinniśmy spodziewać możliwości skorzystania z lepszego rozwiązania. W przypadku iPhone’ów konieczny będzie model wyposażony w chip Apple U1, który dostępny jest w modelach z serii 11 i serii 12. Niewykluczone jednak, że wymagana będzie również odpowiednia aktualizacja iOS. Natomiast prawdopodobnie pierwszy samochód, który będzie wspierał nowy standard, zadebiutuje pod koniec tego roku. Wówczas bowiem do sprzedaży ma zostać wprowadzone BMW iX.

Cyfrowy kluczyk 3.0 ma charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Precyzyjna świadomość lokalizacji technologii Ultra Wideband ma w założeniach zapobiegać atakom przekaźnikowym, w których sygnał radiowy jest zagłuszany lub przechwycony przez inną osobę. Mamy więc nie doświadczyć problemu znanego z obecnych systemów bezkluczykowych.