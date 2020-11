BMW iX – elektryczny, futurystyczny SUV z ogromnym grillem

Oto nowy, elektryczny SUV z Bawarii. Poznajcie BMW iX, czyli spory i naszpikowany najnowszą technologią samochód o kontrowersyjnej stylistyce.

Mocy raczej nikomu nie zabraknie

Muszę przyznać, że BMW iX jak najbardziej mogłoby zagrać rolę w filmie przedstawiającym najbliższą przyszłość – prezentuje się futurystycznie. Czy jest atrakcyjne? Tutaj mam pewne wątpliwości, aczkolwiek sam środek naprawdę mi się podoba.

Mamy do czynienia z samochodem w pełni elektrycznym. Na pokładzie znalazły się dwa silniki elektryczne, które łącznie generują ponad 500 KM. Przekłada się to na czas od 0 do 100 km/h wynoszący poniżej 5 sekund, co przy SUV-ie tej wielkości należy uznać za świetny wynik.

Bawarczycy chwalą się, że BMW iX na tle konkurencji charakteryzuje się niskim zużyciem energii – poniżej 21 kWh na 100 km. Dzięki temu, w połączeniu z zestawem akumulatorów o pojemności energetycznej brutto powyżej 100 kWh, możliwe jest osiągnięcie zasięgu powyżej 600 km według normy WLTP.

Zaletą jest z pewnością obecność szybkiego ładowania (do 200 kW). W optymalnych warunkach, zyskujemy ponad 120 km dodatkowego zasięgu w ciągu dziesięć minut. Z kolei czas ładowania od 10% do 80% trwa 40 minut. Czas potrzebny do naładowania akumulatora od 0% do 100% ze stacji Wallbox o mocy 11 kW wynosi mniej niż jedenaście godzin.

Zaawansowane systemy wsparcia kierowcy

Oczywiście nie mogło zabraknąć szeregu czujników, kamer i radarów, których zadaniem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększenie komfortu podróżowania.

BMW podaje, że system może przetwarzać nawet dwukrotnie więcej danych względem poprzednich modeli. Warto dodać, że obsługiwana jest sieć 5G.

W środku znalazły się dwa ogromne wyświetlacze. Pierwszy zlokalizowany jest tuż za kierownicą i służy przede wszystkim do wyświetlania najważniejszych danych z jazdy.

Drugi, umieszczony na środku deski rozdzielczej, stanowi serce systemu infotainment. Nie zabrakło rozbudowanego wyświetlacza Head-Up na przedniej szybie.

Co ciekawe, miło całej cyfryzacji i postawieniu na minimalistyczne wygląd wnętrza, BMW nie pozbyło się wszystkich fizycznych przycisków i pokrętła. Sterować można również z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza i asystenta głosowego.

Za rok trafi do salonów

BMW iX to duży SUV – ma podobną długość i szerokość, co BMW X5, a jego wysokość niemal odpowiada BMW X6. Oferowana przestrzeń w środku natomiast ma być zbliżona do modelu X6.

Elektryczny SUV ma zostać wprowadzony na rynek pod koniec 2021 roku. Warto dodać, że Bawarczycy pracują również nad modelem BMW i4, który będzie skierowany dla osób poszukujących bardziej sportowych wrażeń z jazdy.