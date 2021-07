Firefox wprowadza logowanie za pomocą Facebooka w trybie incognito

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, to już nie musisz rezygnować z funkcji logowania za pomocą Facebooka w trybie prywatnym. Przydatna funkcja jest właśnie wdrażana u wszystkich użytkowników.

Tryb prywatny pozwala teraz na więcej

W wielu scenariuszach korzystanie z trybu prywatnego okazuje się bardzo wygodne. Ma on jedną ważną zaletę – pozwala nie zostawić śladu po odwiedzonych stronach internetowych. Nie stajemy się anonimowymi użytkownikami internetu, ale nie musimy później usuwać historii z urządzenia, z którego korzystaliśmy.

Niestety, włączenie tryby prywatnego oznacza pewne ograniczenia. Wśród nich znajduje się bardziej problematyczne logowanie za pomocą Facebooka w innych usługach. Nowa funkcja w przeglądarce Firefox łagodzi ten problem i z pewnością przyda się w sytuacjach, gdy z pewnych względów musimy aktywować tryb prywatny i chcemy szybko się zalogować.

Nowość wykorzystuje ulepszoną wersję Smartblock 2.0, czyli blokera modułów śledzących, stworzonego przez firmę trzecią i wdrożonego do Firefoksa wraz z wersją 87. Do tej pory narzędzie blokowało niektóre skrypty Facebooka, co wiązało się z brakiem dostępu do opcji logowania z wykorzystaniem danych z serwisu społecznościowego. Zmiany wprowadzone przez twórców Firefoksa sprawiają, że Smartblock może natychmiast odblokować określone skrypty, aby zapewnić użytkownikom funkcję szybkiego logowania, identycznie jak w przypadku zwykłego przeglądania internetu.

Należy zaznaczyć, że na stronach, na których nie korzystamy z opcji logowania za pomocą Facebooka, moduły śledzące Facebooka wciąż będą blokowane. Nie musimy więc obawiać się o niższy poziom prywatności.

Funkcja jest już wdrażana

Opisana nowość jest częścią najnowszej aktualizacji przeglądarki Firefox. Została ona udostępniona wszystkim zainteresowanym wraz z wersją 90, która jest już dostępna do pobrania na komputery z Windowsem i macOS.

Warto dodać, że Firefox, mimo iż obecnie pod względem popularności pozostaje w cieniu Chrome’a, to pozostaje jedną z ciekawszych propozycji i jest intensywnie rozwijany. Twórcy skupiają się na interfejsie, a także kilka miesięcy temu dostosowali przeglądarkę do natywnej obsługi nowych procesorów Apple ARM.