Xiaomi znowu to zrobiło – Redmi 9C z NFC w takiej cenie, że nic, tylko brać!

Xiaomi jest mistrzem w przygotowywaniu zabójczo atrakcyjnych promocji. Producent znów mocno obniżył cenę jednego ze swoich smartfonów – aż trudno się oprzeć, żeby kupić Redmi 9C NFC za takie pieniądze.

Redmi 9C NFC ma wiele zalet, ale trzeba też być świadomym jego słabszych stron

Mimo że jest to smartfon dla mniej wymagających użytkowników, ma przynajmniej kilka argumentów, żeby przekonać klientów do zakupu. Na liście jego parametrów wyróżnia się moduł NFC, dzięki któremu można płacić zbliżeniowo za zakupy (wkrótce także z wykorzystaniem BLIKA). Ponadto oferuje duży wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala, aczkolwiek jego rozdzielczość to zaledwie HD+.

Reklama

Mocną stroną tego smartfona jest również akumulator o pojemności aż 5000 mAh, który w rękach mniej wymagającego użytkownika powinien zapewnić satysfakcjonujący czas pracy. Jednocześnie będzie on musiał poświęcić dłuższą „chwilę”, aby go naładować, ponieważ model ten obsługuje ładowanie o mocy zaledwie 10 W (przez port micro USB).

fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl

Ponadto smartfon ten oferuje czytnik linii papilarnych, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD), radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także dwa aparaty na tyle (13 Mpix + 2 Mpix) i jeden o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie. Całość napędza procesor MediaTek Helio G35.

4 Ocena

Mega promocja na smartfon Xiaomi Redmi 9C NFC!

Regularna cena tego smartfona w konfiguracji z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej została ustalona na 599 złotych, aczkolwiek w wybranych sklepach, będących autoryzowanymi dystrybutorami urządzeń marki Xiaomi, można go kupić nieco taniej.

Tylko w jednym miejscu kupicie jednak ten model w najniższej cenie na rynku – oficjalnych sklep Xiaomi na Allegro sprzedaje go za zaledwie 399 złotych! Jest tylko jeden „haczyk” – w obniżonej o 200 złotych cenie dostępna jest tylko czarna wersja kolorystyczna, aczkolwiek nie powinno to stanowić żadnego problemu, gdyż jest ona najbardziej „uniwersalna”.

Promocja: smartfon Xiaomi Redmi 9C NFC za 399 złotych na Allegro

Do 399 złotych za smartfon trzeba jednak jeszcze doliczyć koszty wysyłki, ponieważ produkt ten nie jest objęty programem Allegro Smart! Promocja obowiązuje tylko jeden dzień lub do wyczerpania zapasów.