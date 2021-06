Już niebawem będziesz mógł współdzielić konto Allegro Smart! z innymi członkami rodziny

Może trudno w to uwierzyć, ale Allegro Smart! jest już z nami prawie trzy lata. Usługa jest wciąż ulepszana, a wkrótce jej użytkownicy będą mogli połączyć swoje konto Allegro z kontami bliskich – wszystko po to, by kupować taniej i cieszyć się innymi przywilejami.

Nadchodzi grupa rodzinna Allegro Smart!

Allegro rozsyła do użytkowników serwisu aukcyjnego e-maile z informacjami dotyczącymi zmian, jakie w najbliższym czasie będą miały wpływ na kupujących. Największą z nich jest z pewnością otwarcie możliwości połączenia kilku kont Allegro w grupę rodzinną. Mało tego – żeby nasi najbliżsi mogli skorzystać z przywilejów Allegro Smart!, wcale nie muszą mieć kont w serwisie. Wystarczy, że my będziemy opłacać subskrypcję.

Reklama

Oczywiście nie chodzi o to, żeby wszyscy w grupie rodzinnej mogli kupować sobie co tylko dusza zapragnie, a my będziemy tylko płacić rachunki (choć brzmi to jak standardowy model rodziny). Jej członkowie nie będą mieli możliwości zakupów czy udziału w aukcjach, ale skorzystają z opcji Poproś o zakup, którą znajdą w każdej ofercie. Jeśli zaakceptujemy prośbę i opłacimy dany przedmiot, przesyłka zostanie nadana na wybrany adres.

Grupa rodzinna to całkiem dobry sposób na pomoc tym, którzy są mniej doświadczeni w zakupach na Allegro – wygląda wręcz na skrojony pod potrzeby nieco starszych osób poszukujących różnych produktów w sieci, którzy do tej pory zawsze prosili nas o zamówienie w ich imieniu. Grupę rodzinną można utworzyć wyłącznie na koncie zwykłym, za pośrednictwem strony ustawień swojego konta Allegro. Usługa będzie dostępna od 15 lipca 2021 roku.

Korzystacie z Allegro Smart?

Inne zmiany w Allegro

Wśród innych modyfikacji sposobu działania serwisu Allegro, które wkrótce zostaną wdrożone, znajdują się także:

Możliwość przekształcenia swojego konta w nowy rodzaj konta firmowego, przeznaczonego do zakupów w Allegro Biznes. Od 15 lipca nie będzie do tego potrzebne posiadanie konta firmowego – wystarczy prywatne + dane naszej firmy.

Allegro w sortowaniu wyników wyszukiwania według trafności, uwzględni przewidywany czas dostawy przedmiotu.

Informowanie użytkownika Allegro o zmianach w regulaminie za pomocą SMS-a, jeśli konto zarejestrowane jest za pomocy numeru telefonu, bez adresu mailowego. By kupować lub sprzedawać produkty na Allegro, wciąż potrzebny jest adres e-mail.

Pomniejsze poprawki regulaminów Allegro Gadane i Allegro Pay.

Zdecydowaną większość z nas najbardziej interesować będzie z pewnością możliwość stworzenia grupy rodzinnej Allegro. Zamierzacie to zrobić?