W sam raz na wakacje. W Twisto waluty wymienimy teraz bez żadnych ograniczeń

Jeśli uda nam się w te wakacje wyjechać gdzieś za granicę, to na pewno będziemy potrzebować obcej waluty. Wymiany ze złotówek można dokonać jeszcze przed wyruszeniem w drogę, w internetowym kantorze, a nawet podczas dokonywania płatności. O specjalnej promocji, która może nas przy tej okazji zainteresować, poinformowało Twisto.

Twisto z promocją na lato

Twisto, będąc swego rodzaju czeskim kuzynem Revoluta, skupia się przede wszystkim na oferowaniu usług finansowych pokroju karty kredytowej z miesięcznym limitem, rat 0% w wybranych sklepach internetowych czy cashbacku po zakupach. Bezpośrednio w aplikacji można też dokonać wymiany walut, choć – jak to zawsze bywa w przypadku tego typu fintechów – obowiązują przy tym pewne ograniczenia. Otóż nie tym razem!

Reklama

Twisto ma dwa podstawowe plany – darmowy i płatny

Właśnie rusza promocja, dzięki której przez całe wakacje, a nawet do końca września, klienci Twisto będą mogli wymieniać waluty bez żadnych ograniczeń, po korzystnym kursie Mastercard, bez żadnych dodatkowych opłat. Żeby skorzystać z tej opcji, należy włączyć plan Twisto Space. Normalnie jego koszt to 9,99 złotych miesięcznie, ale nowi klienci mogą z niego korzystać przez trzy miesiące za darmo. Mało tego – z akcji skorzystają także ci klienci Twisto, którzy już teraz płacą za plan Space. Będą mogli trzykrotnie zrezygnować z miesięcznej opłaty przez aplikację.

Kilka rzeczy, o których warto pamiętać

Jak przekazuje serwis cashless.pl, jest jeszcze jeden ważny warunek skorzystania z promocji – należy się nie spóźnić. Korzystne kursy walut będą obowiązywać tylko tych, którzy aktywują trzymiesięczny bezpłatny okres do 22 sierpnia 2021 roku. Przy okazji warto pamiętać, że tylko w planie Space można swobodnie korzystać z Apple Pay i Google Pay. Tym bardziej więc opłaca się uruchomić go na czas, by podczas wakacyjnych wojaży móc korzystać z pełnej funkcjonalności karty.