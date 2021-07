Tak wygląda przyszłość smartfonów. Zero otworów na przedni aparat, żadnych notchy

ZTE droczy się z fanami marki pierwszymi grafikami, przedstawiającymi model Axon 30 5G. To, co od razu przykuwa wzrok, to brak jakiegokolwiek wycięcia lub otworu w ekranie na przedni aparat. Gdzie on jest? Pod ekranem.

Aparat przedni, którego nie widać

Prezentując iPhone’a X, Apple mocno wpłynęło na sposób, w jaki inni producenci smartfonów podchodzili do kwestii instalacji aparatów do selfie. Przez jakiś czas niemalże każdy z nich miał w swoim portfolio urządzenie z paskudnym notchem. Wycięcia w ekranie na szczęście powoli zaczęły ustępować otworom, które zwykle są znacznie mniej inwazyjne stylistycznie niż rozwiązanie, które wciąż stosuje Apple. Mało tego: zaczęły się pojawiać także inne pomysły, dzięki którym przedni panel urządzenia w ogóle nie miały obiektywu na przednim panelu smartfona. Na przykład Asus ZenFone 7 Pro zyskał aparat obracany. Z kolei ZTE Axon 20 5G zapoczątkował prawdziwą rewolucję – był pierwszym seryjnie produkowanym smartfonem z kamerą zamontowaną pod ekranem.

Reklama

ZTE Axon 20 5G też dobrze wyglądał na grafikach produktowych (źródło: ZTE)

Wielkimi krokami nadchodzi ZTE Axon 30 5G. Smartfon ten także będzie mógł pochwalić się ukrytym aparatem przednim i to nawet lepszym niż w poprzedniku. Podekranowy aparat drugiej generacji ma oferować znacznie lepszą jakość zdjęć i być jeszcze mniej widoczny niż w modelu Axon 20 5G. Plakat, który ZTE opublikowało na swoim profilu w serwisie Weibo, daje nam podstawy do myślenia, że rzeczywiście tak będzie. Ukazano na nim urządzenie, w którym oczko kamery nie jest w ogóle widoczne, nawet podczas wyświetlania jasnej tapety – a to dzięki podbiciu gęstości pikseli ekranu z 200 ppi na 400 ppi.

ZTE Axon 30 5G (fot. ZTE)

Co jeszcze w nowym ZTE?

Ukryty przedni aparat będzie z pewnością najważniejszym elementem specyfikacji ZTE Axon 30 5G, ale nie znaczy to, że producent poskąpi na inne podzespoły. Wyświetlacz powinien działać w 120 Hz, w środku znajdziemy topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, a główny aparat ma być wyposażony w 5 obiektywów i matrycę główną 64 Mpix. Premiera wyjątkowego smartfona ZTE ma odbyć się 22 lipca.