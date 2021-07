Teclast T40 Plus to mocna propozycja dla osób, które chcą kupić nowy tablet

Osoby, które chcą kupić tablet z dobrą specyfikacją w przystępnej cenie, nie mają łatwego życia. Na ich szczęście, na ratunek przychodzą im chińskie marki, które mają w swojej ofercie wiele ciekawych propozycji, które powinny spełnić ich oczekiwania. Jedną z nich jest wprowadzony właśnie na rynek Teclast T40 Plus.

Specyfikacja Teclast T40 Plus

Nie sposób nie zauważyć, że tablet ten stara się, przynajmniej na niektórych grafikach promocyjnych, udawać najnowszego iPada Pro, ale to standardowa strategia chińskich marek. Najważniejsze jest jednak to, co obejmuje specyfikacja Teclast T40 Plus – a ta naprawdę może usatysfakcjonować wielu klientów.

Tablet oferuje wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 2000×1200 pikseli, który otaczają stosunkowo wąskie i symetryczne ramki. Nie da się zaprzeczyć, że wygląda to atrakcyjnie i z pewnością się spodoba klientom.

źródło: Teclast

Sercem tabletu jest procesor UNISOC Tiger T618, czyli ten sam, który zastosowano też w modelu Teclast M40. Składa się on z dwóch rdzeni ARM Cortex-A75 i sześciu ARM Cortex-A55 oraz układu graficznego ARM Mali-G52 MP2 850 MHz, a do jego produkcji wykorzystywany jest 12-nm proces technologiczny.

Ponadto specyfikacja Teclast T40 Plus obejmuje 8 GB LPDDR4 RAM i 128 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1, a do tego tablet obsługuje karty w formacie microSD. Na jego pokładzie znajdują się również dwa mikrofony, cztery głośniki oraz aparaty o rozdzielczościach 5 Mpix na przodzie i 8 Mpix na tyle.

Teclast T40 Plus oferuje też dwa sloty na karty nano SIM i obsługę łączności komórkowej w standardzie 4G LTE. Ponadto użytkownicy znajdą w nim również 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 6600 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 12,5 W (5 V/2,5 A).

Teclast T40 Plus ma wymiary 248x157x7,8 mm i waży 455 gramów.

Cena Teclast T40 Plus

Cena Teclast T40 Plus została ustalona w Chinach na 1699 juanów, co jest równowartością ~1000 złotych. Wkrótce tablet powinien pojawić się też w oficjalnym sklepie marki Teclast na platformie AliExpress, dzięki czemu będą go mogli zamówić również klienci z Polski.