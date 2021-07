Odbierz paczkę w Biedronce podczas zakupów. Bo od teraz możesz

Mieszkańcy Polski coraz częściej kupują przez internet. Jedną z metod dostawy paczki jest „Odbiór w punkcie”. Od teraz można odebrać przesyłkę również przy okazji zakupów w sklepach sieci Biedronka.

Samodzielny odbiór przesyłki ze sklepu internetowego to bardzo wygodna opcja dostawy. Nie zawsze jesteśmy w stanie spotkać się z listonoszem czy kurierem, a punkty odbioru często są czynne od wczesnego ranka do późnej nocy lub nawet przez całą dobę (jak Paczkomaty InPost). Wiele osób wybiera właśnie tę metodę dostawy, co motywuje firmy, które zajmują się ich dostarczaniem, do sukcesywnego zwiększania liczby miejsc, umożliwiających odebranie zamówienia przez klienta.

„Odbiór w punkcie” w sklepie Biedronka – Poczta Polska rozszerza listę punktów odbioru

Klienci już od ponad dwóch lat mogą odbierać przesyłki z automatów paczkowych Poczty Polskiej, ustawionych w sklepach sieci Biedronka. Nie sposób jednak nie zauważyć wzrostu ilości dostaw ze sklepów internetowych, dlatego zdecydowano się rozszerzyć współpracę z Jeronimo Martins Polska S.A.

źródło: Poczta Polska

Poczta Polska poinformowała, że w ramach testowego pilotażu odbiór przesyłek będzie możliwy bezpośrednio w sklepach sieci Biedronka. Zostanie on zrealizowany z udziałem partnera technologicznego PointPack S.A.

Poczta Polska już teraz posiada największą sieć click & collect w Polsce. Wraz z partnerami oferujemy klientom ponad 15 tysięcy punktów odbioru, a w ciągu dwóch lat chcemy rozszerzyć sieć do 20 tys. Naszym celem strategicznym jest pozycja lidera na rynku kurierskim, który rozwija się dzięki handlowi internetowemu. Zależy nam na zapewnieniu klientom e-sklepów dogodnych form odbioru zakupów, dzięki współpracy z dużymi i znanymi sieciami handlowymi, do których bez wątpienia należą markety Biedronka. Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej

Przy okazji Poczta Polska chwali się, że dysponuje największą w Polsce siecią punktów odbioru, a do końca 2022 roku ma ona przekroczyć 20 tysięcy lokalizacji. Jednocześnie też informuje, że jeszcze w tym roku rozszerzy możliwości odbioru przesyłek w automatach paczkowych, a do końca przyszłego roku uruchomi dwa tysiące własnych automatów zewnętrznych.

Mapa punktów odbioru przesyłek obsługiwanych przez Pocztę Polską dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej. Wśród nich znajdują się sklepy sieci Żabka oraz stacje benzynowe PKN Orlen, który planuje uruchomić własne automaty paczkowe.