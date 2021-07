Nie zdążysz odebrać przesyłki z Paczkomatu? Będziesz mógł przedłużyć jej czas pobytu przez aplikację

InPost wprowadził kilka nowych zasad w swoim Regulaminie, które wpływają na sposób, w jaki wielu z nas korzysta z Paczkomatów. Na przykład czas pobytu przesyłki w maszynie będzie można przedłużyć wprost z aplikacji mobilnej.

Przedłużenie czasu pobytu paczki w Paczkomacie – już nie przez SMS

Do tej pory, kiedy okoliczności nie pozwalały nam odebrać przesyłki z Paczkomatu w regulaminowym czasie 48 godzin, można było wysłać płatną wiadomość SMS, by przedłużyć czas pobytu paczki w maszynie. W ten sposób, za ponad 11 złotych kupowaliśmy sobie kolejne 48 godzin na odbiór. Czasem taka funkcja ratowała nam skórę i chroniła przed niepotrzebnym zwrotem przesyłki do nadawcy. Nie była jednak zbyt wygodna – w wiadomości SMS należało podać kod odbioru, co wiązało się z „wycieczką” do aplikacji InPostu w celu przepisania stamtąd hasła.

Paczkomat InPost

Regulamin aplikacji mobilnej InPost Mobile zapowiada jednak zmiany, które wejdą w życie 15 lipca 2021 roku. Zgodnie z nimi, przedłużenie czasu pobytu przesyłki w Paczkomacie nie będzie już możliwe przez SMS – zrobimy to wyłącznie przez apkę. Ponadto, zmienia się odrobinę cena usługi oraz czas, na jaki można przedłużyć pobyt paczki w maszynie. Teraz zapłacimy 7,99 złotych brutto za dodatkowe 24 godziny, niezależnie od wielkości paczki. W przeliczeniu na godzinę to więcej niż za pomocą dotychczasowego systemu z SMS-ami. Najwyraźniej za wygodę trzeba płacić – przynajmniej teraz nie trzeba będzie przepisywać żadnych kodów. Wystarczy, że zlecimy przełożenie terminu zwrotu na później i opłacimy go przez smartfon, a przesyłka cierpliwie na nas poczeka.

Dodatkowe zmiany w regulaminach

InPost poinformował, że w zapisach regulaminów pojawiło się kilka pobocznych zmian. Na przykład zmodyfikowano cennik usługi InPost Kurier i usunięto stamtąd opcję świadczenia Usługi Paletowej z doręczeniem w sobotę, doprecyzowano zapisy dotyczące możliwości płatności za przesyłki COD poprzez aplikację mobilną, a informacja o cenie połączenia z infolinią InPostu jest bardziej przejrzysta.

InPost wciąż modyfikuje swoje usługi i szlifuje funkcje aplikacji, która już w tym momencie jest wysoce wygodna. Wszystko to idzie w naprawdę dobrym kierunku. Nic dziwnego, że Paczkomaty cieszą się w Polsce tak dużą popularnością.