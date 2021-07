Cooler Master zaprezentował swoje nowe sprzęty za pomocą… gry komputerowej

Cooler Master Summit to jedno z najciekawszych wydarzeń, w jakich miałem okazję uczestniczyć. Event zamiast klasycznej wideokonferencji, miał charakter prostej gry komputerowej, w której gracz, eksplorując mapę, odkrywał poszczególne nowości producenta. Co firma przygotowała dla nas, użytkowników?

Chłodzenie procesora powietrzne, a nawet AiO

Na pierwszy ogień wchodzą produkty, z których Cooler Master jest najbardziej znany – czyli chłodzenia. Cooler Master Hyper H6DT ARGB to dwuwieżowe chłodzenie powietrzne CPU oferujące zaawansowaną technologię XDHC (Xtra Dimensional Heat Pipe Contact), która zapewnia bezpośredni styk procesora z ciepłowodami, transferującymi ciepło wytworzone przez procesor do żeberkowanego radiatora.

Wyspa Cooler Master Summit (fot. własne)

Chłodzenie zostało wyposażone w dwa wentylatory SickleFlow o średnicy 120 mm z adresowanym podświetleniem ARGB, kompatybilnym z płytami głównymi przodujących producentów takich jak: Asus, ASRock, Gigabyte czy MSI. Chłodzenie jest kompatybilne z wszystkimi obecnie dostępnymi podstawkami AMD oraz Intela. Ddodatkowo Hyper H6DT ARGB obsłuży nadchodzącą podstawkę Intel LGA1700 pod układy z rodziny Intel Alder Lake.



(źródło: Cooler Master)

Wydarzenie Cooler Master Summit serwuje nam nie jedno, a dwa chłodzenie AiO (All in One), w dwóch różnych rozmiarach. Na półki sklepowe trafią dwa modele chłodnicy –ML240 FLUX 240 mm oraz ML360 FLUX 360 mm. Oba AiO cechują się dwukomorową pompą, pozwalającą na cichą pracę, bowiem producent deklaruje poziom emitowanego hałasu nie większy niż 25 dB. Radiator w obu przypadkach ma wysokość 27,2 mm, a więc mamy do czynienia z chłodnicą typu low profile. ML240 FLUX, jak i ML360 FLUX, podobnie jak Hyper H6DT ARGB, są kompatybilne z podstawką LGA1700.



(źródło: Cooler Master)

Gryzoń z kablem, a może jednak bezprzewodowy?

W ramach wydarzenia dowiadujemy się o dwóch nowych myszkach producenta. Cooler Master MM730 oraz MM731 to praktycznie te same urządzenia, różniące się niewielkimi szczegółami. Budowa, wygląd oraz jakość wykonania to cechy wspólne obu gryzoni – myszki zostały wykonane w głównej mierze z gumy i plastiku typu ABS, mają ten sam optyczny sensor PixArt na pokładzie oraz te same optyczne przełączniki o żywotności 70 milionów kliknięć. Wspólną cechą akcesoriów są także wymiary wynoszące 122,3 × 69,0 × 39,1 mm.



(źródło: Cooler Master)

Cooler Master MM731 jest bezprzewodową konstrukcją oferującą wyższe maksymalne DPI na poziomie 19000, gdy MM730 wspiera tylko 16000 DPI. MM731 może pracować w trzech trybach łączności przewodowej, Bluetooth 5.1 oraz radiowej 2,4 GHz. Tryb Bluetooth cechuje się niskim polling rate na poziomie 125 Hz, ale i długim czasem pracy na jednym ładowaniu baterii, nawet do 190 godzin.

Tryb 2,4 GHz zmniejsza opóźnienie myszy do 1 Ms (polling rate 1000 Hz), jednocześnie oferując krótszy czas na baterii – maksymalnie do 72 godzin. MM731 dodatkowo za sprawą modułów łączności bezprzewodowej oraz baterii o pojemności 500 mAh waży 59 g, gdy przewodowy MM730 waży 48 g. MM731 wspiera ładowanie przewodowe, za sprawą odpinanego kabla.

Cooler Master CK721 to bezprzewodowa klawiatura

Producent rozszerza swoje portfolio komponentów komputerowych o nową klawiaturę CK721. Urządzenie cechuje się przede wszystkim trzema sposobami łączności: Bluetooth 5.1, radiowym 2,4 GHz oraz przewodowym. Konstrukcja zapewnia baterię o pojemności 2000 mAh, a producent deklaruje do 73 godzin pracy na jednym ładowaniu z wyłączonym oświetleniem, a akumulator można ładować przy pomocy kabla.

Klawiatura jest zbudowana z aluminium oraz plastiku, a nakładki zostały wykonane z tworzywa sztucznego typu ABS. Konstrukcja będzie sprzedawana w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i białym, z możliwością wyboru rodzaju przełączników -czerwonych, niebieskich lub brązowych. Dodatkowo w zestawie znajdziemy podkładkę pod nadgarstek do klawiatury.