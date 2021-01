Cooler Master – wszystkie nowe sprzęty, które wkrótce zobaczymy w sklepach

Niestety, przez epidemię koronawirusa jeszcze na długo będziemy mogli zapomnieć o hucznych premierach sprzętu, odbywających się na wielkich salach konferencyjnych. Cooler Master, tak jak reszta producentów, zdecydował się prezentować swoje produkty online. Dzięki temu może obejrzeć je każdy, a jest ich całkiem sporo!

Obudowa MasterFrame 700 – komputer niczym eksponat

Oprócz nietuzinkowego wyglądu, najnowsza obudowa od tajwańskiego producenta pozwala na zamontowanie aż do trzech chłodnic o maksymalnej długości 360 mm.

Można ją postawić pionowo i stworzyć z niej swoistą gablotę – komponenty naszego PC są przesłoniętą szklaną, 650-milimetrową taflą szkła hartowanego. MasterFrame 700 została stworzona dla prawdziwych koneserów sprzętu komputerowego.

Ogniwo Peltiera znowu gwoździem programu!

Co prawda MasterLiquid ML360 Sub-Zero miał swoją premierę już jakiś czas temu, ale to nie przeszkadza, aby chłodzenie termoelektryczne też pojawiło się na wirtualnym stoisku.

(źródło: Cooler Master)

Oczywiście nie zabrakło też bardziej tradycyjnych tj. wodnych zestawów AiO. Modele MasterLiquid ML240 i ML360 Vivid zostały wyposażone w trzecią już generację podwójnej chłodnicy. Pojawiły się również modne w ostatnim czasie dwucalowe wyświetlacze LCD na blokopompkach. Wyświetlają one informacje o chłodzonym systemie, aczkolwiek zapewne będą także inne możliwości wykorzystania tych ekranów.

Cooler Master chwalił się również bardziej tradycyjnym rozwiązaniem schładzania naszego CPU. MasterAir MA624 to chłodzenie powietrzne z dwoma 140 mm wentylatorami.

Zasilacz z RGB?

(źródło: Cooler Master)

Cooler Master XG Plus Platinum to połączenie wysokiej sprawności (certyfikat 80 Plus Platinum – typowo 94%) i efektownego wyglądu. Zasilacz uzbrojono w podświetlenie ARGB, które można dostosować korzystając z aplikacji dołączonej przez producenta. Na jednej ze ścianek wbudowano panel informujący o parametrach pracy zasilacza (może w przyszłych generacjach zastąpi go wyświetlacz?). Całość jest w pełni modularna, by nie zajmować zbyt wiele miejsca w obudowie i pomóc w rozsądnym ułożeniu przewodów w naszym komputerze.

Peryferia od Cooler Mastera

Podczas imprezy zaprezentowane zostały również szeroko rozumiane peryferia dla graczy i nie tylko. Klawiatura MK721 to bezprzewodowa konstrukcja (Bluetooth i 2,4 GHz) z przełącznikami Cherry MX, kapslami PBT, aluminiowym szkieletem i personalizowaną, trójkierunkową tarczą. Warto zwrócić uwagę, że producent pokusił się, o układ jedynie 60% co daje klawiaturze naprawdę kompaktowe rozmiary i ułatwia jej ewentualny transport.

(źródło: Cooler Master)

Oprócz klawiatury zaprezentowano również myszkę – MM731 jest kolejną generacją ultralekkiej myszy z przełącznikami optycznymi, przy której firma stawia na wytrzymałą konstrukcję i wygodę.

(źródło: Cooler Master)

Do oferty tajwańskiej firmy dołączają również meble gamingowe (a jakże). Biurka GD120 ARGB i GD160 ARGB oprócz dużych możliwości personalizacji podświetlenia, mają zaoferować płynną zmianę wysokości. Fotel Hybrid 1 z kolei, ma wypełnić lukę między propozycjami dla graczy i twórców treści.