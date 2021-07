To nie tablet Huawei. To Chuwi Hi10 Go z procesorem Intel i Windowsem oraz rysikiem i klawiaturą w zestawie

Pierwsze spojrzenie na Chuwi Hi10 Go może wywołać skojarzenia z tabletami Huawei, bowiem producent zdecydował się umieścić na grafikach promocyjnych podobną tapetę na ekranie. W rzeczywistości jest to jednak zupełnie inny sprzęt, który może spełnić oczekiwania wielu klientów.

Na rynku jest stosunkowo niewiele tabletów z systemem Windows na pokładzie – zdecydowana większość pracuje na Androidzie i stara się dostarczyć „dekstopowe doświadczenie”. Oczywiście klienci mogą kupić takie urządzenie, aczkolwiek w pierwszej kolejności na myśl przychodzą raczej drogie propozycje z oferty Microsoftu (zob. Surface Book 3 czy Surface Pro 7+). Chuwi Hi10 Go to zupełnie inna liga cenowa, lecz wcale nie oznacza to, że nie warta zainteresowania – w końcu cena to nie wszystko, choć faktycznie odgrywa ogromną rolę.

Specyfikacja Chuwi Hi10 Go

Wiadomo już, że tablet pracuje pod kontrolą systemu Windows. Ponadto specyfikacja Chuwi Hi10 Go obejmuje procesor Intel, a dokładniej Celeron N4500, który produkowany jest z wykorzystaniem 10-nm procesu technologicznego i taktuje standardowo z częstotliwością 1,1 GHz (w trybie boost do 2,8 GHz). Towarzyszą mu grafika Intel UHD Graphics i 6 GB LPDDR4 RAM.

Całość zasila akumulator, który (według deklaracji producenta) ma zapewnić do 6 godzin ciągłego użytkowania. Chuwi dodało też wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 24 W, dzięki czemu użytkownik naładuje baterię od 0% do 100% w 3,5 godziny. Od razu warto wspomnieć, że służy do tego port USB-C.

A skoro już o portach mowa, to Chuwi Hi10 Go ma aż dwa gniazda USB-C, a do tego również micro HDMI i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto łączność może odbywać się też bezprzewodowo z wykorzystaniem Bluetooth 4.2 oraz dwuzakresowego WiFi (2,4 GHz i 5 GHz).

Specyfikacja Chuwi Hi10 Go obejmuje również wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10; dpi = 224 ppi), który charakteryzuje się jasnością maksymalną na poziomie 400 nitów, dzięki czemu wyświetlane na ekranie treści powinny być dobrze widoczne także na zewnątrz.

Trzeba też wspomnieć, że wyświetlacz w tablecie można obsługiwać również rysikiem HiPen, wykrywającym 4096 poziomów nacisku, który producent dodaje w zestawie, podobnie jak klawiaturę magnetyczną z gładzikiem. Na pokładzie urządzenia znajduje się też 128 GB pamięci flash typu eMMC 5.1 i slot na kartę microSD, a całość ma grubość 8,5 mm i waży 700 gramów. Korpus wykonany jest ze stopu aluminium lotniczego serii 6.

Cena Chuwi Hi10 Go, dostępność

Producent poinformował, że model ten trafi do sprzedaży pod koniec lipca 2021 roku. Cena Chuwi Hi10 Go, w zestawie z rysikiem i klawiaturą, została ustalona na 299 dolarów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~1150 złotych.