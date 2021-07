Szukasz ciekawej muzyki i innych treści na nowy tydzień? Sprawdź nową sekcję w Apple Music

Dla słuchaczy usługi Apple została przygotowana nowa sekcja This Week On Apple Music. Znajdą w niej nie tylko wyselekcjonowane playlisty, ale także ekskluzywne materiały – np. specjalne wideo z jedną z gwiazd muzyki.

Nowy sposób na odkrywanie muzyki

Dla wielu osób dużą zaletą serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Music, jest możliwość odkrywania nowej muzyki i innych treści, często dobranych do gustu konkretnego użytkownika. Nic więc dziwnego, że zarówno Spotify, jak i Apple, cały czas rozwiją ten element w swoich usługach.

Reklama

Firma z Cupertino tym razem zdecydowała się uruchomić całą sekcją, która w założeniach ma zapewnić wygodny dostęp do wielu ekskluzywnych materiałów. Nowość nazywa się This Week On Apple Music i składa się z naprawdę wielu różnych treści.

Użytkownik w nowej sekcji znajdzie playlisty, albumy, wideo, stacja radiowe i wiele więcej. Materiały mają być aktualizowane w każdy piątek, więc co tydzień znajdziemy nową muzykę i nie tylko.

Całość została przygotowana z wysokim nakładem pracy i najpewniej także przy pomocy odpowiednio wysokich środków. Potwierdzają to specjalne materiały wideo, w których regularnie będą występować znane gwiazdy muzyki. Serię zaczyna wywiad z Jennifer Lopez.

Sekcja This Week On Apple Music powinna pojawić się w karcie „Przeglądaj” w mobilnej i desktopowej aplikacji, aczkolwiek u siebie jej jeszcze nie widzę. Na szczęście, można łatwo obejść ten problem. Wystarczy skorzystać z bezpośredniego odnośnika.

Jak zwraca uwagę serwis AppleInsider, nie jest jeszcze jasne czy będziemy mieli dostęp do historycznych materiałów czy jednak co tydzień poprzednie wywiady i inne treści będą znikać. Tego dowiemy się już niebawem, gdy firma z Cupertino przeprowadzi aktualizację sekcji w następny piątek.

Nie zabraknie materiałów w wysokiej jakości

Warto dodać, że w Apple Music niedawno wprowadzono obsługę muzyki w bezstratnej jakości, a także wsparcie dla dźwięku przestrzennego. Oczywiście dotyczy to również części materiałów, które znajdziemy w nowej sekcji. Przypominamy, że nie wymaga to wyższego abonamentu – muzyki w lepszej jakości posłuchamy w ramach podstawowej opłaty.