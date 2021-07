Epic Games Store z kolejną dostawą darmowych gier!

I jak co czwartek spotykamy się, by przypisać do swojego konta Epic Games Store kolejne darmowe produkcje. W tym tygodniu „zdobyć” możemy za darmo Bridge Constructor: The Walking Dead, a także Ironcast, czyli dwie mniejsze, ale nadal bardzo ciekawe gry.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Na pierwszy rzut oka uniwersum The Walking Dead średnio pasuje do gier strategicznych, ale – jak udowadnia zespół Clockstone Software – połączenie to może dać ciekawy efekt. Bridge Constructor: The Walking Dead to stosunkowo prosta gra logiczna, w której to budujemy śmiercionośne konstrukcje (również mosty!), które mają na celu zlikwidowanie jak najwięcej zombie.

Niedawno sam miałem przyjemność zagrać w „oryginalne” Bridge Constructor i muszę przyznać, że był to kawał świetnej gry logicznej. Przez to też prawdopodobnie skuszę się na ogranie rozdawanej właśnie odsłony pobocznej serii, tym bardziej, że wśród graczy i recenzentów Bridge Constructor: The Walking Dead cieszy się raczej dobrymi ocenami.

Ironcast

Drugi rozdawany przez Epic Games Store tytuł również nie należy do gier AAA, co jednak nie oznacza, że nie warto tej pozycji sprawdzić. Ironcast to bardzo ciekawy miszmasz różnych gatunków gier, który osadzony jest w epoce wiktoriańskiej. Rozgrywka jest dość specyficzna, ale rzekomo bardzo wciąga, zatem może warto sprawdzić ten tytuł?

W Bridge Constructor: The Walking Dead można zagrać zarówno na komputerach z Windowsem, jak i MacOS, a do tego możemy liczyć jeszcze na polskie napisy. Niestety, Ironcast spolszczony już nie jest i zagramy w niego tylko na Windowsie. To, co zaś łączy obydwa te tytuły, to niskie wymagania sprzętowe, bo niniejsze gry bezproblemowo odpalicie nawet na kilkuletnich maszynach.

Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast możecie przypisać sobie za darmo do swojego konta na stronie sklepu lub bezpośrednio w aplikacji Epic Games Store. Macie na to cały tydzień, bo 15 lipca (dokładnie o godzinie 17:00) zostaną udostępnione kolejne gry za darmo od Epic Games Store.