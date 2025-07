Dostaniesz 100 złotych za płatność Blikiem. Jest tylko jeden warunek

Wydawałoby się, że mieszkańców Polski nie trzeba namawiać do korzystania z Blika. Odpowiedzialny za niego Polski Standard Płatności (PSP) ogłosił jednak promocję, dzięki której można zgarnąć 100 złotych. Trzeba spełnić tylko jeden warunek.

„Poczuj chemię do Blika” – nowa promocja (dla wybranych)

Polski Standard Płatności regularnie organizuje loterię o nazwie Blikomania – ostatnia edycja zakończyła się 20 kwietnia 2025 roku. Dziś natomiast ruszyła inna akcja promocyjna – „Poczuj chemię do Blika”, dzięki której użytkownicy tego systemu mogą zdobyć nagrody za płacenie nim w sklepach.

W tym przypadku akcja uwzględnia jednak wyłącznie płatności zbliżeniowe Blikiem. Są one dostępne dla klientów następujących banków:

Alior Bank,

Bank Millennium,

ING Bank Śląski,

mBank,

PKO Bank Polski,

Santander Bank Polska.

Płatności zbliżeniowe Blikiem można aktywować w aplikacji banku. Aktualnie mogą z nich korzystać wyłącznie posiadacze smartfonów z systemami Android i HarmonyOS, aczkolwiek wkrótce płatności zbliżeniowe Blikiem powinny być dostępne również na iPhone’ach.

Proces płacenia zbliżeniowo Blikiem wygląda tak samo, jak płatność kartą. Po skonfigurowaniu i ustawieniu go jako domyślnej formy płatności, należy w sklepie czy restauracji odblokować smartfon i przyłożyć do terminala. Nie trzeba generować i wpisywać sześciocyfrowego kodu.

100 złotych w nagrodę za płacenie zbliżeniowo Blikiem

Aby skorzystać z akcji promocyjnej, należy zarejestrować się na stronie chemiadoblika.pl, podając imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz wybrać bank, w którym aktywowano płatności zbliżeniowe Blik. Konieczne jest też zaakceptowanie regulaminu. Zgoda marketingowa jest opcjonalna. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, wymagane jest przesłanie zgody rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza trzeba dokonać wpłaty rejestracyjnej w wysokości 1 złoty, która zostanie przekazana na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci, a następnie zapłacić co najmniej 3 razy Blikiem zbliżeniowym w ciągu 3 różnych dni na kwotę minimum 10 złotych za każdym razem.

Po spełnieniu ww. warunków zostanie przyznana nagroda w postaci czeku Blik na kwotę 100 złotych, który trzeba zrealizować w bankomacie w ciągu 15 dni, ponieważ inaczej straci ważność.

Zgłoszenia do promocji przyjmowane są do 31 sierpnia 2025 roku. Czeki Blik zostaną natomiast wydane do 12 września 2025 roku. Łączna pula nagród to 4 miliony złotych – 40 tysięcy czeków po 100 złotych każdy zostanie przyznanych na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” – decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienia warunków.

Z akcji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie dokonały żadnej transakcji za pomocą Blika zbliżeniowego od 1 czerwca do 14 lipca 2025 roku.

Regulamin promocji „Poczuj chemię do BLIKA” (PDF)