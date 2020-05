Żywotność akumulatora albo szybkie ładowanie w smartfonie – wybierz jedno

Szybkie ładowanie potrafi się naprawdę przydać. Trzeba jednak mieć tę świadomość, że im szybciej smartfon będzie w stanie uzupełniać energię, tym gorzej wpłynie to na żywotność ogniwa. I nie są to puste domysły.

Do szybkiego ładowania zapewne już przywykliśmy. Jeśli tylko mamy smartfon z portem USB-C, nawet średniej klasy, to najprawdopodobniej jesteśmy w stanie skorzystać z technologii Quick Charge lub innej, oferującej zwiększoną szybkość uzupełniania energii w telefonie.

Obecnie producenci elektroniki wyprzedzają jeden drugiego pod tym względem. Nie jest już dziwne, kiedy flagowce oferują ładowanie 60 W, a nawet więcej. Mało tego – opracowywane są technologie umożliwiające ładowanie kablem z mocą 100 W.

Wszystko to nie może pozostawać bez wpływu na baterie litowo-jonowe. Fizyka jest nieubłagana, ale czy szybkie ładowanie rzeczywiście ma większe przełożenie na żywotność ogniwa w smartfonie?

Przy okazji twitterowej dyskusji na temat tego, czy OnePlus 8T dostanie ładowanie 65 W, pojawił się komentarz redaktora AnandTech, który twierdzi, że baterie bardzo źle znoszą szybkie ładowanie. Powołał się na dane przekazane redakcji przez Oppo, że już ładowanie 40 W potrafi obniżyć żywotność akumulatora do 70%, podczas gdy tyle samo cykli „rozładowanie-naładowanie” przy 15 W zmniejsza jego żywotność tylko do 90%.

Oppo outright confirmed to us that their 40W degrades to 70% capacity in the same cycles 15W would to 90%. It's all a crock of shit marketing race seeking to have the bigger numbers.

— Andrei F. (@andreif7) May 8, 2020