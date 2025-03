Dzięki tej ofercie Hisense może do Ciebie wrócić nawet 14000 złotych

Hisense wystartowało z nową promocją, w której można odzyskać nawet 14000 złotych. Akcja obejmuje szeroką gamę urządzeń – od telewizorów i projektorów, po sprzęt AGD i akcesoria kuchenne. Wystarczy kupić wybrane produkty, zgłosić je na stronie promocji i czekać na zwrot środków. To świetna okazja, by odświeżyć domowe wyposażenie i jednocześnie sporo zaoszczędzić. Jakie są warunki promocji?

Jak skorzystać z promocji Hisense i ile można (od)zyskać?

Hisense regularnie organizuje akcje promocyjne, ale ta edycja cashback wyróżnia się wyjątkowo dużą pulą zwrotów. W zależności od liczby zakupionych urządzeń można otrzymać nawet 14000 złotych. Promocja trwa od 28 lutego do 18 kwietnia 2025 roku, a zgłoszenia można składać do 25 kwietnia 2025 roku. Warto już na samym początku dodać, że to prawdziwy cashback w formie zwrotu na konto bankowe, a nie w formie np. kart podarunkowych.

Zasady udziału w akcji są proste. Najważniejszym punktem jest fakt, że trzeba kupić jeden lub więcej modeli z listy objętej promocją. Można wybrać maksymalnie 21 różnych urządzeń, po jednym z każdej kategorii produktowej, co pozwala na uzyskanie najwyższego zwrotu. Następnie konieczna jest rejestracja zakupu poprzez wypełnienie formularza na stronie zwrotodhisense.pl i przesłanie wymaganych dokumentów: dowodu zakupu (paragon lub faktura imienna), numeru seryjnego produktu, zdjęcia opakowania z wyciętym numerem seryjnym.

Po wykonaniu tych kroków trzeba już tylko czekać – po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot trafi na konto w ciągu 30 dni roboczych. Co istotne, zakup można zrealizować zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Warto pamiętać, że każdy produkt wymaga osobnej rejestracji.

Jakie produkty biorą udział w promocji?

Tak jak już wspomniałem promocja obejmuje szeroki wachlarz urządzeń – od telewizorów i projektorów, przez sprzęt kuchenny i AGD, aż po ekspresy do kawy i odkurzacze.

Oto pełna lista kategorii produktowych objętych cashbackiem:

Air Fryer,

chłodziarki do wina,

ekspresy do kawy,

grill,

kuchenki mikrofalowe do zabudowy,

kuchenki mikrofalowe wolnostojące,

kuchnie wolnostojące,

laser TV,

lodówki,

odkurzacze,

okapy,

piekarniki,

płyty grzewcze,

pralki,

projektory,

soundbary,

suszarki,

szuflady grzewcze,

TV,

zamrażarki,

zmywarki.

Dzięki tak szerokiej gamie produktów, każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, czy chce kupić nowoczesny telewizor, wymienić lodówkę czy zainwestować w ekspres do kawy. Na stronie promocji znajdziecie szczegóły dotyczące tego, ile zwrotu można otrzymać za konkretny produkt objęty promocją.

Nie mogłem sobie tego darować i policzyłem ile trzeba wydać, żeby otrzymać 14000 złotych zwrotu. Żeby otrzymać pełną kwotę trzeba zakupić 21 produktów za łączną cenę nieco ponad 109000 złotych (to oczywiście w zależności od wybranego sklepu. Ja liczyłem po najniższych cenach, które pojawiały się w wyszukiwarce).