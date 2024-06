Zuckerberg: 'Okulary rozszerzonej rzeczywistości to rewolucja na miarę smartfona’

W ramach swojej wizji przyszłości, Mark Zuckerberg, założyciel i CEO Meta, podzielił się swoją wizją rozwoju technologii okularów AR. Jest zdania, że w przyszłości użytkowników inteligentnych okularów będzie równie dużo, jak korzystających ze smartfonów.

Spojrzenie w AR przyszłość

W niedawnym wywiadzie, Mark Zuckerberg przedstawił swoje ambicje dotyczące stworzenia urządzenia, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z technologią, oferując przestrzenny interfejs, który pozwoli utrzymać głowę w górze i ręce wolne, jednocześnie zapewniając dostęp do niezbędnych informacji. Byłaby to spora różnica względem tego, jak korzystamy ze smartfonów – wiecznie pochyleni, z zajętą przynajmniej jedną dłonią.

Zuckerberg zarysował trzy etapy ewolucji inteligentnych okularów, które mają stać się codziennym narzędziem. Pierwszy etap, reprezentowany jest przez okulary Ray-Ban Meta Smart Glasses .Już teraz oferują one funkcje dźwiękowe i fotograficzne wzbogacone o sztuczną inteligencję. W Polsce nie są dostępne w oficjalnej dystrybucji. W USA kosztują 300 dolarów.

Kolejnym krokiem ma być implementacja małego, przeziernego wyświetlacza HUD, który umożliwi użytkownikom odbieranie powiadomień i komunikację z AI bez przerywania codziennych czynności. W tym kierunku szły okulary Google Glass, ale ostatecznie nie okazały się wystarczająco popularne, więc projekt został pogrzebany przez producenta.

Okulary Ray-Ban Meta (źródło: Meta)

Najbardziej zaawansowaną wizją są okulary AR z pełnym widokiem holograficznym, które pozwoliłyby na interakcje z osobami znajdującymi się w innych częściach świata, jakby były obecne w tym samym pomieszczeniu. Zuckerberg ilustruje to przykładem gry w karty za pomocą wirtualnej talii, gdzie uczestnicy mogliby widzieć, podnosić i używać kart, jakby były fizyczne. Możliwości takich okularów miałyby objąć współpracę, gry i tworzenie sztuki.

Zuckerberg podkreśla, że Meta aktywnie pracuje nad realizacją tej wizji, tworząc prototypy, które już teraz są w stanie symulować takie doświadczenia. Przyszłe okulary AR mają oferować śledzenie ruchu oczu i dłoni, choć pierwsze modele będą zapewne wymagać użycia kontrolera. Meta pracuje również nad opaską neuronową, która pozwoli na sterowanie wirtualnymi elementami za pomocą ruchów dłoni i palców.

Zuckerberg nie twierdzi, że czeka nas rewolucja

Co ciekawe, szef konsorcjum Meta nie uważa, by okulary AR zastąpiły smartfony w najbliższym czasie. Sugeruje jednak, że w miarę rozwoju technologii, telefony będą używane coraz rzadziej.

Zuckerberg powiedział, że Meta jest prawie gotowa, aby pokazać prototyp swoich pierwszych okularów holograficznych AR, ale nie będzie to model przeznaczony do sprzedaży. Zanim jego ostateczna wersja trafi do sklepów, ma przyjąć kształt względnie niedrogiego urządzenia wysokiej jakości.

Zmiana przyzwyczajeń ludzi, którzy smartfony mają praktycznie przyklejone do ręki, może być trudna. Jeśli jednak uda się wprowadzić okulary holograficzne do masowej produkcji, kto wie? Może nasze przyzwyczajenia związane z wykorzystywaniem internetu też się zmienią?