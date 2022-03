Cztery nowe smartfony ZTE, tylko jeden z modemem 5G

Targi MWC zawsze są wielkim świętem dla tych, którzy pilnie przyglądają się rynkowi mobilnych urządzeń, a dla ich producentów – okazją do prezentowania nowych sprzętów. ZTE ma dla nas aż cztery smartfony z serii Blade V40.

Reklama

Cztery modele ZTE Blade V40

ZTE przywiozło do Barcelony cztery smartfony – wszystkie należące do rodziny Blade V40. ZTE Blade V40 5G jako jedyny wyposażono w modem nowej generacji, zintegrowany z procesorem MediaTek Dimensity 700 (2,2 GHz). Jego charakterystyczną cechą jest wyposażenie w antenę 360°, zapewniającą stabilną łączność z siecią i oferującą prędkość pobierania danych do 2,77 Gb/s.

Oprócz tego, to raczej klasyczne urządzenie z ekranem o przekątnej 6,67 cala, z 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej. Na pleckach smartfona zauważamy aparat 48 Mpix, zaś w środku znajdzie się solidna bateria 6000 mAh, choć na niektórych rynkach dostępna będzie wersja z akumulatorem 5130 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W.

Reklama

ZTE Blade V40 Pro, choć ma pełnić rolę najmocniejszego w rodzinie, dysponuje procesorem Unisoc T618 (12 nm, 2,0 GHz). Do tego mamy 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ekran to 6,67-calowy AMOLED, wyświetlający obraz w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli.

Główny aparat dysponuje matrycą 64 Mpix. Całość zasila bateria o pojemności 5100 mAh z ładowaniem 65 W – najszybszym, jakie kiedykolwiek gościło w smartfonach z rodziny Blade. Urządzenie pozostaje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MyOS 11.

Jest jeszcze podstawowy ZTE Blade V40. Różnice względem wersji Pro są niewielkie. Bazowy wariant ma 4 GB RAM zamiast 6 GB. Plecki smartfona „zdobi” już tylko aparat 48 Mpix z pomocniczymi sensorami do wykrywania głębi kadru i działania w trybie makro. Bateria 5000 mAh też ładuje się nieco wolniej – z mocą 22,5 W.

No i na końcu mamy ZTE Blade V40 Vita, czyli coś na kształt urządzenia Lite. Jego wyświetlacz jest zaskakująco duży (6,75 cala), ale obniżono jego rozdzielczość do 1600 x 720 pikseli. Na otarcie łez pozostaje wspomnieć, że zyskał odświeżanie w 90 Hz. Zdjęcia przechwytywane są za pomocą modułu aparatu 48 Mpix.

Smartfon polega na nieco słabszym wariancie procesora Unisoc, a pamięć RAM to tylko 3 GB. Przynajmniej nie poskąpiono pamięci wewnętrznej – na system i pliki przeznaczono 128 GB. W razie czego jest jeszcze slot na karty microSD. Blade V40 Vita jest DualSIM-em. Energię czerpie z dużej baterii 6000 mAh (lub 5130 mAh, w zależności od regionu dystrybucji).

Jeśli chodzi o ceny i dostępność nowych smartfonów, to poznamy je dopiero w przyszłym miesiącu. Okaże się wtedy, na ile opłacalne są powyższe konfiguracje, nie ukrywające raczej, że przynależą do sektora sprzętów budżetowych.