Genialne – karta (w)płatnicza jako terminal do przyjmowania płatności

Płatności zbliżeniowe weszły mieszkańcom Polski w krew, a coraz częściej wykorzystują oni do nich takie systemy, jak Google Pay czy Apple Pay. Serwis zrzutka.pl to wykorzysta, bowiem wpadł na pomysł stworzenia rozwiązania o nazwie karta wpłatnicza z funkcją przyjmowania płatności z wykorzystaniem NFC i kodu QR.

W Polsce można płacić na wiele sposobów, ale czegoś brakuje

Aktualnie najpowszechniejszym narzędziem do przyjmowania płatności są terminale płatnicze. I chociaż to nie jedyna metoda regulowania należności, z jakiej mogą korzystać mieszkańcy Polski, to bezapelacyjnie jest najczęściej wykorzystywana podczas codziennych zakupów.

Mamy to szczęście, że w Polsce dostępnych jest od groma różnych systemów płatności (bo przecież jest też cieszący się szybko i nieustannie rosnącą popularnością BLIK), aczkolwiek największym nieobecnym jest ten, oparty na kodach QR, który w Chinach jest szalenie popularny i powszechnie dostępny.

Podobno zdarza się, że korzystają z niego również… osoby proszące o datki, a mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ rozwiązanie bardzo podobne do tego w Chinach testuje właśnie serwis zrzutka.pl, który z pewnością zna wielu z Was.

Karta wpłatnicza jako terminal do przyjmowania płatności

Co ciekawe, chociaż serwis zrzutka.pl służy przede wszystkim do zbierania pieniędzy na określony cel (niekoniecznie charytatywny, bo to nie Siepomaga.pl), to karta wpłatnicza niekoniecznie musi zostać wykorzystana w celu przyjęcia pieniędzy właśnie jako wsparcie zrzutki.

Jak podaje serwis zrzutka.pl, karta wpłatnicza może zastąpić terminal płatniczy w sytuacjach, gdy zawieranie umowy o niego jest nieopłacalne albo jako narzędzie do przyjmowania napiwków, a także do rozliczania rachunków pomiędzy znajomymi.

Karta wpłatnicza to bardzo proste w obsłudze narzędzie – płatności będzie można przyjmować zarówno z wykorzystaniem technologii NFC, jak i kodu QR. Po zbliżeniu smartfona lub zeskanowaniu kodu QR osoba wpłacająca wybierze dogodną dla siebie metodę płatności, na przykład BLIK lub kartę płatniczą, a następnie zweryfikuje i sfinalizuje transakcję – cały proces powinien przebiec szybko i bezproblemowo.

źródło: zrzutka.pl

Osoba przyjmująca płatność, tj. posiadacz karty wpłatniczej, będzie mógł wypłacić otrzymane środki w dowolnej chwili i powinny one zostać zaksięgowane na rachunku bankowym w ciągu kilku minut od zlecenia wypłaty.

Karta wpłatnicza wciąż jest testowana i jeszcze nie wiadomo, kiedy (jeśli w ogóle) trafi do rąk zainteresowanych użytkowników i ewentualnie ile będzie kosztować korzystanie z niej. Jeżeli jesteście zainteresowani tym projektem, możecie zapisać się na newsletter na stronie zrzutka.pl w specjalnie przygotowanym formularzu.

