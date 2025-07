Dobra wiadomość dla klientów T-Mobile. Znika jedna z opłat

T-Mobile ogłosiło zmiany dla użytkowników ofert na kartę. Z końcem sierpnia przestanie obowiązywać jedna z opłat, która od dawna wzbudzała kontrowersje. Na operatora zadziałała interwencja UOKiK.

Koniec z opłatą za „Wydłużenie ważności konta”

29 sierpnia 2025 r. z cenników ofert T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz tuBiedronka zniknie usługa „Wydłużenie Ważności Konta”. Była to dodatkowo płatna opcja, która umożliwiała zachowanie aktywności numeru mimo braku nowych doładowań. Operator automatycznie pobierał z konta użytkownika nawet 3 złote miesięcznie, co budziło wątpliwości szczególnie u osób korzystających z tych usług sporadycznie.

To właśnie te wątpliwości stały się podstawą interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. T-Mobile zdecydowało się zakończyć świadczenie usługi w odpowiedzi na sygnały płynące z UOKiK. Wraz z usunięciem tej pozycji z cennika, klienci nie będą już ponosić opłat tylko po to, by utrzymać numer przy życiu. Od teraz obowiązywać będzie standardowa ważność konta, wynikająca z aktualnie posiadanej oferty.

Co istotne, zmiana nie wymaga żadnych działań ze strony klientów. Jeśli ktoś dotąd korzystał z płatnej usługi przedłużania ważności, jego numer zachowa aktywność zgodnie z dotychczasowymi zasadami oferty, bez konieczności aktywacji nowych opcji. W komunikacie opublikowanym na stronie operatora podkreślono, że są to zmiany „na korzyść klienta”.

Klienci będą mieć aż 186 dni na decyzję

Wraz z rezygnacją z opłaty, T-Mobile wdraża kolejną zmianę, tym razem dotyczącą okresu pasywnego, czyli czasu, w którym użytkownik może jeszcze odbierać połączenia i SMS-y mimo braku ważności konta. Do tej pory okres ten wynosił 31 dni dla T-Mobile na kartę i Heyah lub 30 dni dla klientów tuBiedronka. Po zmianach każdy użytkownik otrzyma 186 dni.

Po upływie ważności ostatniego doładowania numer pozostanie aktywny jeszcze przez pół roku w trybie pasywnym. W tym czasie będzie można odbierać rozmowy oraz wiadomości, choć nie będzie już możliwe wykonywanie połączeń ani korzystanie z internetu. To rozwiązanie daje klientom znacznie więcej czasu na ewentualne doładowanie lub podjęcie decyzji o zmianie operatora bez ryzyka utraty numeru.

T-Mobile deklaruje, że zmiany zostaną wprowadzone automatycznie. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na nowy regulamin, mają prawo rozwiązać umowę do dnia wejścia zmian w życie, czyli do 29 sierpnia 2025 roku.