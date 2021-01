Zimowe promocje w Play – smartfony, abonament i internet z telewizją nawet przez pół roku gratis

Największe uderzenie zimy chyba mam już za sobą, choć nie wiadomo, co jeszcze przyniosą najbliższe tygodnie. Pewne natomiast jest, że będziecie mogli skorzystać z nowych promocji sieci Play, które pozwolą Wam zaoszczędzić trochę grosza.

Zimowe promocje w Play na abonament

Klienci indywidualni, którzy przeniosą swój numer od innego operatora, przez pierwszych sześć miesięcy nie zapłacą opłaty abonamentowej oraz rat za smartfon (dowolnej marki). Jedyny koszt, jaki poniosą, to opłata początkowa za urządzenie (zależna od wybranej taryfy i długości zobowiązania). Oferta jest dostępna zarówno w przypadku umów na 24, jak i 36 miesięcy oraz pakietach S, M, L i HOMEBOX.

Podobnie (aczkolwiek już nie tak korzystnie) sytuacja wygląda w przypadku klientów biznesowych, którzy przeniosą swój numer z innej sieci – jeśli wybiorą ofertę S, M lub L dla firm, nie będą musieli płacić rat za smartfon przez pół roku.

Zimowe promocje w Play na internet

Operator przygotował także nową promocję na internet stacjonarny. Klienci, którzy kupią pakiety z telewizją Play NOW TV, nie będą musieli płacić opłaty za dostęp do internetu nawet przez sześć miesięcy. Jest jednak jeden „haczyk” – jeżeli ktoś wybierze pakiet podstawowy telewizji (za 10 złotych miesięcznie), to zostanie zwolniony z opłaty za internet tylko przez trzy miesiące. Aby nie płacić przez pół roku, trzeba wziąć wersję rozszerzoną za 35 złotych miesięcznie.

Oferta jest dostępna zarówno w przypadku opcji do 300 Mbit/s, jak i do 600 Mbit/s oraz bezprzewodowego internetu z routerem (i pakietem od 100 GB do 500 GB) lub NET BOXEM. Operator daje więc całkowitą dowolność i jednocześnie takie same warunki wszystkim klientom, bez względu na to, z jakiej technologii mogą bądź chcą korzystać.

źródło: Play

Wszystkie promocje dostępne są na dedykowanej stronie internetowej, przygotowanej przez operatora. Za jej pośrednictwem można również zlecić przeniesienie numeru z innej sieci, aby skorzystać z przygotowanej przez Play oferty specjalnej.

Jeśli natomiast jesteście już klientami Play, koniecznie sprawdźcie podlinkowaną poniżej promocję: