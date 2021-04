Realme Watch 2 zyska wyraźnie lepszą baterię od swojego poprzednika

Ponieważ realme zaczęło się już powoli rozgaszczać na rynku urządzeń noszonych, opracowuje już nową generację zegarka realme Watch. Następca tego urządzenia będzie wyraźnie lepiej przygotowany do dłuższego działania z dala od ładowarki.

realme Watch 2 w liczbach

Nowy zegarek realme musi być już gotowy do premiery. Na stronie internetowej producenta oraz w bazie danych FCC (amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności) pojawiło się wystarczająco dużo informacji, by pokusić się o podsumowanie wszystkich danych, jakimi dysponujemy na temat realme Watch 2.

Producent najwyraźniej zamierza trzymać się stylistyki zbliżonej do Apple Watcha – obudowa w kształcie prostokątnej koperty z zaokrąglonymi rogami jest jednocześnie hołdem złożonym pierwszej generacji smartwatcha realme.

Ekran zegarka będzie wykonany w technologii TFT. Na przekątnej 1,4 cala będzie można oglądać obrazy wyświetlane w rozdzielczości 320 x 320 pikseli. To, co najbardziej przyciąga uwagę, znajduje się jednak w środku smartwatcha – chodzi o dużą baterię o pojemności 305 mAh. To prawie dwukrotnie więcej niż w wypadku zegarka poprzedniej generacji. Możliwość magazynowania energii w takim ogniwie ma pozwolić na nawet 12 dni pracy realme Watch 2.

Zgodnie z innymi potwierdzonymi elementami specyfikacji, zegarek jest odporny na wodę i pył zgodnie z normą IP68, wyposażono go w moduł Bluetooth 5.0 LE i ma wymiary 257,6 x 35,7 x 12,2 milimetra. Całość będzie współpracować z urządzeniami z systemem Android 5.0 lub nowszym.

Na stronie realme pojawił się już plakat Watch 2 (fot. gizchina)

Coś dla fanów aktywności fizycznej

realme Watch 2 będzie w stanie monitorować tętno przez całą dobę oraz mierzyć poziom tlenu we krwi. Czujniki pomogą sprawdzać jakość snu czy badać intensywność ćwiczeń w aż 90 aktywnościach sportowych (poprzednik obsługuje tylko 14 trybów). Oczywiście nie zabraknie także bardziej podstawowych właściwości zegarka, takich jak obsługa alarmów, powiadomień ze smartwatcha czy sterowanie odtwarzaczem muzyki.

Nie mamy jeszcze dokładnej daty premiery realme Watch 2, ale biorąc pod uwagę fakt, że wiemy już na jego temat stosunkowo dużo, do prezentacji zegarka nie powinno upłynąć dużo czasu.