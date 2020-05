Zdjęcia Google – twój nowy komunikator do wysyłania albumów ze zdjęciami

Zdjęcia Google są dla mnie – przynajmniej jeszcze przez jakiś czas – podstawową aplikacją do przeglądania fotografii na smartfonie. Od teraz oferują ułatwione dzielenie się albumami ze znajomymi.

Do tej pory, żeby udostępnić znajomym album ze zdjęciami zgromadzonymi w Zdjęciach Google trzeba było generować specjalny link. Następnie należało go skopiować i wkleić do któregoś z komunikatorów, po czym wysłać do odpowiednich osób. Niby nie ma z tym zbyt dużo roboty, ale Google postanowiło zmniejszyć liczbę kliknięć za pomocą prostego tricku.

Udostępniaj albumy wprost z aplikacji Zdjęcia Google

Nowa opcja to tak naprawdę jedynie rozwinięcie pomysłu, zaprezentowanego pod koniec ubiegłego roku. Kilka miesięcy temu Google umożliwiło dzielenie się fotografiami wprost z aplikacji Zdjęcia Google – bez przeklikiwania się między aplikacjami i bez pobierania fotek na urządzenie, by po chwili przesłać je dalej.

Funkcja udostępniania pojedynczych zdjęć sprawdziła się na tyle dobrze, że Google rozszerzyło ją o możliwość wysyłania znajomym całych albumów. Dzięki ominięciu procedury z tworzeniem linku, operacja ta jest teraz dziecinnie prosta. Ma to też jeszcze jeden, praktyczny wymiar: udostępniając albumy w czacie, wewnątrz aplikacji Zdjęcia Google, mamy większą kontrolę nad tym, kto ma do nich dostęp.

Po podzieleniu się ze znajomymi zdjęciami z weekendowego wypadu do lasu, możemy w tym samym wątku wymienić z nimi kilka spostrzeżeń dotyczących zdjęć czy czegokolwiek innego – pozwala na to wbudowany czat.

Oczywiście nowa opcja Zdjęć Google nie powstała po to, żeby zastępować którykolwiek z wykorzystywanych przez nas komunikatorów. Jest to jednak rodzaj ułatwienia, który sobie cenię – choć nie zmienia wiele, daje znacznie większe poczucie wygody.

źródło: Engadget