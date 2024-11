Aplikacja Zdjęcia Google ze zmianami w interfejsie. Trzeba będzie się przyzwyczaić

Nowa wersja aplikacji Zdjęcia Google, która już trafia do użytkowników, wprowadza kanał „Aktualizacje”, a także przenosi dotychczasowe opcje, związane z udostępnionymi plikami, w nieco inne miejsce.

Kanał „Aktualizacje” pojawił się w apce Zdjęcia Google

Podejrzewam, że omawianej aplikacji nie trzeba nikomu przedstawiać. Mamy bowiem do czynienia z popularnym rozwiązaniem do zarządzania zdjęciami i filmami, które przechowujemy zarówno w pamięci smartfona, jak i w chmurze Google. Do tego dochodzi szereg opcji, które jak najbardziej zwiększają atrakcyjność tego produktu.

Najnowsze zmiany, które są częścią ostatniej aktualizacji, wymagają delikatnego przeprogramowania przyzwyczajeń, ale dla części osób mogą okazać się krokiem w dobrym kierunku. Google dodało nowy kanał o nazwie „Aktualizacje”, a także wyraźniej stawia na funkcję rozmów, co można odebrać jako próbę rozwoju elementu społecznościowego w usłudze Zdjęcia Google.

Nowy kanał zapewnia szybki podgląd wszystkich działań na udostępnionych zdjęciach, albumach i wspomnieniach, a także do aktualizacji związanych z rozmowami. Dostępny jest on pod ikoną dzwonka ,umieszczoną pomiędzy ikoną plusa a ikoną przedstawiającą zdjęcie profilowe użytkownika.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Warto zauważyć, że wcześniej w tym miejscu umieszczona była ikona zapewniająca dostęp do opcji związanych z zarządzaniem udostępnionymi zdjęciami, albumami i linkami. Teraz, aby przejść do tego menu, musimy wejść do kanału „Aktualizacje”, kliknąć na trzy kropki, następnie pozostaje wybrać pozycję o nazwie „Aktywność związana z udostępnianiem”. Pod tymi trzema kropkami znajdziemy również okno zawierające wszystkie przeprowadzone rozmowy.

Nie możemy mówić o zestawie dużych zmian, ale jak najbardziej mogą wymagać przyzwyczajenia. W końcu dostaliśmy nowy kanał, a menu zarządzania udostępnionymi plikami przeniesiono w nieco inne miejsce. Podejrzewam jednak, że wystarczy spędzić trochę czasu z odświeżoną aplikacją, aby do tego przywyknąć.

Nowość w aplikacji Zdjęcia Google jest już dostępna

Użytkownicy aplikacji Zdjęcia Google na Androidzie powinni mieć już dostęp do przedstawionych zmian. Jeśli jednak nie są widoczne, warto sprawdzić, czy mamy zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji.

W przypadku wersji na iOS trzeba jeszcze trochę poczekać. Dodam, że zmianę widzę już na smartfonie z Androidem, ale na iOS nie jest ona aktualnie dostępna – na jednym i drugim urządzeniu jestem zalogowany na to samo konto Google.