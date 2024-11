Huawei ma w portfolio ogrom tabletów. Uporządkujmy je!

Artykuł sponsorowany

Huawei ostatnimi czasy dokonuje sukcesywnej ekspansji rynku tabletów, stale rozbudowując portfolio w tej kategorii produktowej. W ofercie producenta możemy znaleźć urządzenia dedykowane różnym grupom docelowym i w różnych segmentach cenowych. Świeżo swoją premierę miały dwie kolejne, tabletowe propozycje – MatePad 12 X i MatePad Pro 12.2”. To dobry moment, by przyjrzeć się bliżej całej ofercie tabletów Huawei na ten rok.

Co zdecydowanie może się podobać to fakt, że Huawei wychodzi z założenia „dla każdego coś miłego”. W sprzedaży oferuje tablety, które są w różnych rozmiarach, z ekranami błyszczącymi lub matowymi (i to w obrębie tego samego modelu) czy wreszcie z różnymi akcesoriami.

Portfolio Huawei jest jednak na tyle obszerne, że dość łatwo się w nim pogubić. Postanowiliśmy wspólnie zapobiec temu problemowi i uporządkować je. To jakie tablety Huawei ma aktualnie w ofercie?

Huawei MatePad 12 X – znakomity stosunek ceny do jakości

MatePad 12 X to najnowszy i zarazem w moim odczuciu chyba najciekawszy przedstawiciel rodziny tabletów Huawei. Producent poczynił tu bowiem kompromisy w takich miejscach, by nie powodowały odczucia obcowania z uboższym sprzętem. Pod wieloma względami MatePad 12 X nie ma się czego wstydzić nawet na tle droższych braci.

Decydując się na zakup tego modelu, klienci mogą wybrać między dwoma wersjami – z wyświetlaczem ze standardową, błyszczącą powłoką, a także matową, wykonaną w technologii PaperMatte 2.0, czyli przypominającej obcowanie z kartką papieru.

Uważam to za absolutnie świetne posunięcie, by pozostawić kupującym wybór w tej kwestii, bowiem, mimo wszystko, nie każdy chce ekranu pokrytego matową strukturą. Dla mnie mat to ogromny plus – zresztą, o zaletach tego rozwiązania pisałem już swego czasu w osobnym materiale. Nadal uważam, że powrót do błyszczącego ekranu po korzystaniu z PaperMatte jest… dość bolesny.

Wracając jednak do samego MatePada 12 X, obie te wersje, poza strukturą szkła na wyświetlaczu, różnią się także pamięcią operacyjną – matowa ma 12 GB RAM, zaś błyszcząca (i zarazem tańsza) 8 GB. Nie różnią się pamięcią wewnętrzną – tej jest 128 GB.

Front wypełnia 12-calowy ekran IPS, którego rozdzielczość to 2.8K (2800 x 1840 pikseli), a częstotliwość odświeżania jest adaptacyjna i samoczynnie przełącza się w zakresie 30-144 Hz, w zależności od wykonywanych czynności. Jasność wynosi do 1000 nitów, zatem mocne światło mu nie jest straszne – szczególnie w wersji PaperMatte.

Ale czymże byłby dobry tablet bez obsługi aktywnego rysika? Huawei MatePad 12X oferuje wsparcie dla najnowszego M-Pencil 3. generacji, który łączy się z tabletem poprzez NearLink i oferuje wykrywanie aż 10000 poziomów nacisku.

Całość chłodzona jest komorą parową oraz grafitem i zamknięta w aluminiowej, lekkiej obudowie – waga MatePada 12 X to tylko 555 gramów, zaś grubość wynosi 5,9 mm. Zasilaniem zajmuje się natomiast bateria o pojemności 10100 mAh z ładowaniem 66 W.

To teraz kwestia ceny. Huawei MatePad 12 X w wariancie błyszczącym kosztuje 2099 złotych, natomiast opcja z matowym wyświetlaczem i większą ilością pamięci RAM wyceniona jest na 2399 złotych. W obu przypadkach, w zestawie otrzymujemy klawiaturę Smart Magnetic Keyboard, a także – w okresie sprzedaży premierowej – rysik M-Pencil 3.

Huawei MatePad 12 X (fot. materiały prasowe)

Huawei MatePad Pro 12.2” – bezkompromisowy tablet dla wymagających

Jak nietrudno się domyślić, patrząc już na samą nazwę, MatePad Pro 12.2” to tablet bez kompromisów dla osób, którzy oczekują od takiego sprzętu najlepszych wrażeń użytkowych.

Tutaj podobnie, jak w omawianym wyżej tańszym bracie, Huawei daje nam wybór i MatePad Pro 12.2” dostępny jest w wariantach z błyszczącym oraz matowym ekranem. Różnią się one także ilością pamięci wewnętrznej – wersja standardowa ma 256 GB, zaś ta z wyświetlaczem PaperMatte – 512 GB pamięci. Oba warianty mają 12 GB RAM.

MatePad Pro 12.2” może pochwalić się zdecydowanie najlepszym wyświetlaczem w całym portfolio tabletów Huawei i wręcz bezkonkurencyjnym na całym rynku. Zastosowano tu bowiem ekran wykonany w nowoczesnej technologii Tandem OLED, co oznacza, że składa się z dwóch paneli ulokowanych jeden pod drugim.

Oprócz tego, ten mierzący 12,2 cala wyświetlacz ma wysoką, wynoszącą 2800 x 1840 pikseli (tj. 2.8K) rozdzielczość, częstotliwość odświeżania do 144 Hz oraz bardzo dużą jasność szczytową, plasującą się na poziomie aż do 2000 nitów. Jest też w stanie wyświetlać do miliarda kolorów. W przypadku matowej wersji, wykorzystana technologia PaperMatte 2.0 wspierana jest dodatkowo przez specjalną nanostrukturę i optyczne warstwy magnetyczne, mające za zadanie eliminować do 99% odbić światła i refleksów.

Czym jeszcze może pochwalić się MatePad Pro 12.2”? Chociażby systemem Huawei Sound, na który składają się cztery głośniki i cztery mikrofony, czytnikiem linii papilarnych w przycisku zasilania, a także akumulatorem o pojemności 10100 mAh, wspierającym ładowanie o mocy 100 W, dzięki czemu uzupełnienie energii zajmuje niespełna godzinę.

Wszystko to zamknięto w imponująco lekkiej obudowie – waga MatePada Pro 12.2” to niewiele więcej niż pół kilograma, przy równie niewielkiej grubości – 5,5 mm.

W gwoli ścisłości – choć to raczej oczywista oczywistość – wspomnę, że MatePad Pro 12.2” również obsługuje precyzyjny, aktywny rysik M-Pencil 3. generacji. Dodatkowo, w zestawie z tym modelem, Huawei dodaje nową klawiaturę Glide Keyboard, wyposażoną w gładzik oraz specjalne miejsce do magnetycznego ładowania i chowania rysika. Pozwala to na bardzo komfortowe użytkowanie, a także wygodne transportowanie całego zestawu.

Huawei MatePad Pro 12.2’’ w tańszej, uzbrojonej w połyskujący ekran wersji, kosztuje aktualnie 3299 złotych, natomiast wybierając wariant z matowym wyświetlaczem PaperMatte, trzeba zapłacić za niego 3699 złotych. W cenie otrzymujemy klawiaturę Huawei Glide Keyboard, a w promocyjnej ofercie również rysik M-Pencil 3 w prezencie.

Huawei MatePad Pro 12.2″ (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

MatePad Pro 13.2”, czyli największy w rodzinie

Choć MatePad Pro 13.2” przeszedł przez moje ręce ładnych kilka miesięcy temu, bo na początku roku, wciąż mam w pamięci to, jak dobre wrażenie po sobie zostawił. Istotnie, miał bowiem kilka cech, które wprost potrafiły oczarować.

Komu go polecam? Tym, którzy szukają możliwie jak największego ekranu dla komfortowej pracy, ale jednocześnie zależy im, by ten bardzo duży wyświetlacz był zamknięty w bardzo smukłej konstrukcji. I właśnie dokładnie taki jest Huawei MatePad Pro 13.2”.

Gwoździem programu jest tutaj błyszczący, 13,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości wynoszącej 2880 x 1920 pikseli, z wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz i wysoką jasnością do 1000 nitów.

Poza tym, MatePadowi Pro 13.2” nie brakuje wsparcia dla rysika M-Pencil 3. generacji ładowanego indukcyjnie na krawędzi tabletu, a satysfakcjonującą płynność działania zapewnia procesor Kirin 9000WL, kooperujący z 12 GB RAM i 256 GB przestrzeni dyskowej. Za zasilanie całości odpowiada duży akumulator 10100 mAh ładowany z mocą 88 W.

Huawei MatePad Pro 13.2” jest w chwili obecnej wyceniony na 3999 złotych. W tej cenie, w prezencie otrzymujemy również rysik M-Pencil 3, klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard oraz dodatkowe etui i bezpłatną, dodatkową ochronę ekranu na rok.

Huawei MatePad Pro 13.2″ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

MatePad 11.5”S – coś mniejszego i tańszego

Dla osób, które poszukują jednak nieco tańszego tabletu, sensowną propozycją może okazać się Huawei MatePad 11.5”S. Charakteryzuje się on aluminiową konstrukcją, która mieści w sobie ekran o przekątnej – jak sugeruje sama nazwa – 11,5 cala.

W przeciwieństwie do dwóch wymienianych wcześniej modeli, występuje on tylko w wariancie z matowym wyświetlaczem w najnowszej obecnie technologii PaperMatte 2.0. Ekran ten jest panelem IPS o rozdzielczości 2800 x 1840 pikseli, częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz oraz jasności 500 nitów.

Tak jak w przypadku MatePada 12X i MatePada Pro 12.2’’, nie mogło zabraknąć obsługi aktywnego rysika Huawei M-Pencil 3. generacji i łączność NearLink, a jego ładowanie odbywa się magnetycznie, na krawędzi tabletu.

Ponadto, MatePad 11.5”S może pochwalić się dużą baterią o pojemności 8800 mAh, pozwalającą na długi czas pracy (moc ładowania to 22,5 W) oraz dobrą wydajność za sprawą ośmiordzeniowego procesora Kirin 9000W, wspieranego przez 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane.

Huawei MatePad 11.5S” w najtańszej, bazowej wersji bez klawiatury, kosztuje 1699 złotych, natomiast wariant z klawiaturą to wydatek rzędu 1999 złotych. Przy zakupie na stronie Huawei.pl, możemy dobrać do zestawu rysik Huawei M-Pencil 3 za 199 złotych, zatem połowę jego standardowej ceny.

Huawei MatePad 11.5″S (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

MatePad 11.5”, czyli tania, ale wciąż sensowna propozycja

Omawiany MatePad 11.5” występuje w dwóch wersjach – ze standardowym, błyszczącym ekranem oraz w odmianie PaperMatte Edition, czyli z matową powłoką wyświetlacza, ale wersji PaperMatte 1.0. Co istotne, oba warianty miałem okazję testować.

Gdybym miał określić, dla kogo jest MatePad 11.5”, powiedziałbym, że jest to tablet dla osób z nieco bardziej ograniczonym budżetem, którym mimo wszystko zależy na obsłudze aktywnego rysika. Mamy tu bowiem wsparcie dla rysika M-Pencil 2. generacji, który wykrywa 4096 poziomów nacisku.

I w zasadzie to już tu możemy dostrzec różnice względem modelu MatePad 11.5”S, który to wspiera nowszy rysik M-Pencil 3. generacji z łącznością NearLink (w 2. generacji wykorzystywany jest Bluetooth) i można go ładować magnetycznie, na krawędzi tabletu, podczas, gdy w przypadku MatePada 11.5” ładowanie odbywa się za pomocą dołączonego przewodu USB-C, który wpinamy do tabletu.

Niezależnie, czy mówimy o wersji podstawowej czy PaperMatte, ekran MatePada 11.5” to matryca IPS o rozdzielczości 2.2K, czyli 2200 x 1440 pikseli, z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Do tego zastosowano tu zestaw czterech głośników.

Tablet oferuje wydajność na dobrym poziomie za sprawą procesora Snapdragon 7 Gen 1 wraz z 6 lub 8 GB RAM i długi czas pracy dzięki akumulatorowi 7700 mAh z obsługą ładowania o mocy 22.5 W.

Ceny Huawei MatePad 11.5” zaczynają się już od 999 złotych za podstawowy wariant 6/128 GB z błyszczącym wyświetlaczem. Wersja z ekranem PaperMatte jest wyceniona na 1199 złotych z pamięcią. Oba warianty można kupić również w zestawach z etui z klawiaturą Smart Keyboard oraz rysikiem M-Pencil 2. generacji.

Huawei MatePad 11.5″ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Najtańszy przedstawiciel portfolio – MatePad SE 11”

Ci z Was, którzy szukają podstawowego tabletu do prostego przeglądania internetu i mediów społecznościowych i sporadycznego oglądania filmów, powinni rozważyć zakup modelu Huawei MatePad SE 11”. Jest on bowiem w całej ofercie producenta najtańszym tabletem, ale mimo to wciąż ma argumenty, które przemawiają na jego korzyść.

Mimo niskiej ceny, MatePad SE 11” może pochwalić się jednolitą, metalową obudową, co nadaje mu solidności i sprawia, że mamy wrażenie obcowania z droższym tabletem. Przy tym wszystkim, jest on też bardzo poręczny i lekki. Na froncie umieszczono 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli z odświeżaniem 60 Hz i jasnością do 400 nitów. Oprócz tego, MatePad SE 11” może pochwalić się obecnością czterech głośników.

Producent zadbał także o obsługę rysika Huawei M-Pen Lite, pozwalającego w łatwy sposób tworzyć notatki. Rysik ten jest pasywny i nie wymaga połączenia Bluetooth z tabletem, co stanowi różnicę względem wcześniej omawianych modeli obsługujących aktywne rysiki M-Pencil 2. i 3. generacji. Tablet jest zasilany poprzez ogniwo o pojemności 7700 mAh, który w połączeniu z dobrą optymalizacją jest w stanie pozwolić na długą pracę z dala od ładowarki.

Huawei MatePad SE 11″ (fot. materiały prasowe)

MatePad SE 11” to najtańszy omawiany tu tablet z portfolio Huawei. Jego cena na chwilę obecną wynosi zaledwie 899 złotych za wariant ze 128 GB pamięci masowej, a dodatkowo, już w tej cenie, otrzymujemy dedykowany mu rysik M-Pen Lite. Sprawia to, że dla wielu mało wymagających konsumentów będzie stanowić on naprawdę atrakcyjny wybór.

Jak więc sami widzicie, w ofercie Huawei dosłownie każdy znajdzie tablet świetnie dopasowany do swoich potrzeb i – co równie ważne – do konkretnych możliwości finansowych.

Materiał powstał przy współpracy z Huawei CBG Polska