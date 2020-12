Fotografie 3D w Zdjęciach Google to niezły bajer! Aplikacja prezentuje nowe możliwości

Zdjęcia Google. Dla sporego grona użytkowników to najlepsze miejsce do przechowywania swoich fotograficznych historii. Właśnie z tą myślą, oraz z powodu zbliżających się Świąt, Google dodaje nową funkcję do Wspomnień.

Okres Bożego Narodzenia to zawsze idealny czas na to, co najważniejsze – na spędzenie czasu z najbliższymi. Świetnie rozumie to Google, które dzięki dodaniu świeżych funkcji do Wspomnień w Zdjęciach Google, pozwala na dzielenie się jeszcze lepszymi fotografiami ze swoimi bliskimi.

Zdjęcia Google z kinowym efektem

Zdjęcia kinowe to nowość, która pozwoli oddać ulubione momenty w bardziej realistyczny oraz żywszy sposób. W taki, jakby cofnięto się w czasie do wspomnianego okresu. Uczenie maszynowe przewiduje, gdzie na danej fotografii występuje głębia i tworzy trójwymiarową prezentację sceny. Nie jest potrzebna do tego informacja z układów optycznych czy elektronicznych aparatu. W ostatniej fazie zdjęcie jest animowane wirtualną kamerą i uzyskany jest w ten sposób efekt panoramowania.

Zdjęcia Google automatycznie utworzą zdjęcia kinowe. Wymogiem jest jedynie aktualna wersja programu. Propozycje zdjęć kinowych będą pojawiać się w górnej części siatki zdjęć.

Kolaże? Teraz jeszcze prostsze w wykonaniu

Odświeżeniu uległy także kolaże. Wykorzystanie sztucznej inteligencji zaowocowało bogatszymi o artystyczne motywy, zaprojektowane układy zdjęć. Umożliwia ona także wybór fotografii na podstawie podobieństw barw oraz takich elementów jak kolor tła czy czcionka. Da to w efekcie bardziej jednolity wygląd finalnego obrazu.

Ze Zdjęciami Google łatwiej porządkować wspomnienia

Omawiane nowości umożliwiają także przejrzenie zdjęć z najważniejszymi dla nas osobami. Wkrótce funkcjonalność ta zostanie poszerzona o nasze ulubione przedmioty. Przykładowo: obiektyw aparatu często był kierowany na monumentalne góry? Niedługo będzie można je zobaczyć w zbiorczej formie.

Ze wspomnieniami jest ogólnie tak, że nie wszystkie warte są naszej uwagi. Dlatego w aplikacji Zdjęcia Google pojawi się możliwość ukrycia określonych osób lub chwil, utrwalonych na zdjęciach, które wolimy puścić w niepamięć. Nie będą one wtedy pojawiać się w proponowanym feedzie.

Zdjęcia Google co chwila dodają coraz to nowsze funkcje w celu uatrakcyjnienia swoich możliwości. Trzeba jednak pamiętać, że uznawana za darmową usługa z dniem 1 czerwca 2021 roku przestanie oferować nielimitowaną przestrzeń na zdjęcia. Nadarza się więc idealna okazja, by w zbliżającym się wyjątkowym okresie uzupełnić naszą galerię i cieszyć się z jej nowych możliwości.