Zbierasz żappsy? Teraz możesz się nimi podzielić ze znajomymi!

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu robił mniejsze lub większe zakupy w Żabce, podczas których, dokonując płatności, padło z ust kasjera wymowne „aplikacja Żabki?”. Punkty lojalnościowe można zbierać lub nie, ale właśnie pojawił się kolejny argument, by to robić – jeśli nie dla siebie, to dla znajomych. Wreszcie bowiem żappsy można wysłać znajomymi!

Żappka i przelew punktów wewnątrz aplikacji

Osobiście korzystam z dedykowanej aplikacji w Żabce – kiedy po kilkudziesięciu zakupach w roku mogę ufundować sobie mrożoną pizzę, czuję, że wyższa marża na niektórych produktach częściowo się zwraca. Do tego różne promocje na napoje i konkursy czynią z niej apkę o wiele lepszą niż choćby ta dedykowana sieci sklepów Biedronka. Do listy funkcji dołączyła właśnie możliwość przelewania żappsów.

Żappka cieszy się ogromnym zainteresowaniem użytkowników – od momentu jej wprowadzenia aplikację pobrało już ponad 8 mln osób. To jeden z lepszych wyników na polskim rynku. Staramy się, by aplikacja Żappka była pomocna i przyjazna naszym klientom, by stanowiła wsparcie w codziennych, wygodnych zakupach w sklepach naszej sieci. Dlatego też stale ją rozwijamy, dodając nowe funkcjonalności. Dino Metaxas, Head of Digital Acceleration w Żabka Polska

Jak przesłać żappsy znajomemu?

Aby skorzystać z nowej opcji, przede wszystkim musimy potwierdzić swój numer telefonu. Jeżeli już to zrobiliśmy, w zakładce „Moje żappsy” znajdziemy nowy guzik, który odpowiada za możliwość przelania punktów innej osobie – oczywiście pod warunkiem, że ona też podała swój numer telefonu w aplikacji.

W ciągu dnia możemy przekazać maksymalnie 1200 żappsów – za tyle punktów możemy np. wziąć największego hot-doga z baru lub 850 ml napoju gazowanego.

Dziennie możemy przelać 1200 żappsów. W sam raz na hot doga i małego energetyka dla kumpla… …pod warunkiem, że potwierdziliśmy swój numer telefonu

Jeżeli jeszcze nie zainstalowaliście aplikacji Żabki, a z zdarza wam się mniej lub bardziej regularnie robić tam zakupy, Żappkę pobierzecie ze Sklepu Play, App Store oraz AppGallery.

A jeżeli nie macie co zrobić z nadwyżkowymi żappsami, na pewno znajdzie się ktoś, kto z chęcią przyjmie kilka przelewów na „energola i pickę”.