Pożegnajcie się z Google Currents. Trwa wygaszanie pozostałości po Google+

Currents, czyli biznesowy odłam Google+, wciąż świadczy usługi, nawet pomimo znikomej popularności. Wkrótce ma się to jednak zmienić – Google zapowiada zamknięcie serwisu, a tym samym pożegnanie G Plusa na zawsze.

Google+ został wyłączony… tak jakby

Jeśli kilka lat temu korzystaliście z internetu, pewnie mieliście styczność z serwisem Google+, który działał w latach 2011-2019. Usługa była próbą wejścia na rynek serwisów społecznościowych i walki z jego liderem, czyli Facebookiem. Po drodze popełniono jednak kilka sporych błędów, w tym próbę zintegrowania wszystkich pozostałych usług Google z serwisem.

Dawny serwis społecznościowy, Google+

W ten sposób G+ co prawda mógł się pochwalić kilkuset milionową społecznością, lecz nie przekładało się to na jego faktyczną popularność. Każdy, kto korzystał z YouTube’a, Bloggera, Gmaila, a nawet wyszukiwarki Google, był podpinany przez giganta jako użytkownik społecznościówki. Niewielu było jednak faktycznie zainteresowanych nawiązywaniem kontaktu z najbliższymi poprzez tę platformę.

W 2019 roku, kiedy ogłoszono zamknięcie usługi, Google poinformowało, że jej „biznesowy odłam” pozostanie aktywny. Google+ dla G Suite przemianowano na nową usługę, Google Currents. Jej żywot nie był jednak długi, gdyż gigant zapowiedział jej zamknięcie. Dotychczasowi użytkownicy Currents będą mogli przejść na… kolejną usługę społecznościową Google.

Spaces przyjmie korzystających z Currents

Oferta Google zawsze była bardzo szeroka i obejmowała niejednokrotnie kilka różnych usług o zbliżonej lub pokrywającej się funkcjonalności. Użytkownicy biznesowi do niedawna korzystali z G Suite, lecz jakiś czas temu nastąpiło uruchomienie Google Workspace. Częścią nowego pakietu jest usługa Spaces, która integruje się m.in. z Gmailem, Dyskiem Google czy Google Meet. To właśnie do niej zostaną przekierowane osoby, które jeszcze korzystają z Currents.

Wkrótce firmy będą mogły dokonać stosownej migracji, natomiast jeszcze do końca pierwszego kwartału tego roku część funkcjonalności zacznie być wygaszana. Już wkrótce z „następcy Google+” zniknie licznik obserwujących czy też funkcja tagów. Planowane jest również wyłączenie funkcji powiadomień w aplikacjach na Androida i iOS.

Google Workspace integruje wiele usług Google skierowanych do użytkowników biznesowych (fot. Google)

Currents pozostanie dostępne jeszcze przez około rok. Wyłączenie usługi zostało zaplanowane na początek 2023 roku. Dokładniejszy harmonogram ma zostać podany w nadchodzących miesiącach.

Serwis dołączy do ponad 250 innych produktów, które zostały porzucone przez Google w ostatnich latach. Gigant jest znany z porzucania wielu swoich usług i zastępowania ich innymi. Użytkownicy dostrzegli to i od lat prowadzony jest wirtualny cmentarz Google, gdzie zostały wymienione i pokrótce opisane zarówno te już wyłączone, jak i zaplanowane do zamknięcia.