Pięć razy „tak” dla ekranów OLED w laptopach ASUSA – dlaczego warto?

Matryce OLED o większych przekątnych jeszcze do niedawna stanowiły produkt premium, na który mogli sobie pozwolić jedynie użytkownicy, którzy byli w stanie wydać duże sumy na swój sprzęt elektroniczny. Dzisiaj natomiast sprawa wygląda całkiem odmiennie, ponieważ producenci sprzętu użytkowego – w tym ASUS na czele – implementuje matryce OLED nie tylko do swoich smartfonów (gdzie mamy do czynienia z ekranami o małej przekątnej), ale także do mobilnych komputerów PC – laptopów.

Urządzenia tego producenta z ekranami OLED możemy kupić za naprawdę rozsądne kwoty, przy czym możliwości, jakie oferują wyświetlacze tego typu, są naprawdę niesamowite. Co najciekawsze, laptopy ASUS OLED z racji na świetne parametry, nie muszą trafiać tylko i wyłącznie do twórców treści – grafików, filmowców, ale także do użytkowników, którzy pracują w innych branżach z użyciem laptopa albo po prostu cenią sobie wysoką jakość obrazu. Niezależnie od tego, do czego służy, warto przyjrzeć się możliwości ekranom OLED w laptopach ASUSA.

Czym jest właściwie ten OLED?

OLED to tak właściwie typ matrycy wyposażonej w organiczne diody elektroluminescencyjne. W świecie smartfonów technologia ta jest zdecydowanie chętniej wykorzystywana, z uwagi na rozmiary tych urządzeń – w przypadku laptopów dopiero teraz OLED-y stają się standardem. Matryce tego typu przez odmienną budowę w porównaniu do standardowych ekranów LCD, oferują lepsze właściwości fizyczne.

OLED-y nie wykorzystują dodatkowego podświetlenia – diody są same w sobie źródłem światła, przez co są cieńsze, zapewniają najlepszy wśród wszystkich matryc współczynnik kontrastu, co przekłada się na niesamowicie głębokie, prawdziwe czernie. Co więcej, tego typu matryce są pozbawione filtrów polaryzacyjnych (które znajdują się w LCD), a więc oferują wyższą jasność.

Pierwsze „tak” dla OLED-ów – świetne odwzorowanie kolorów

Matryce, składające się z organicznych diod elektroluminescencyjnych, mają to do siebie, że cechują się bardzo dobrym odwzorowaniem barw – z tego względu laptopy ASUSA z ekranami tego typu zdadzą egzamin w rękach twórców treści – grafik komputerowych, montażystów filmów, ogólnie rzecz biorąc, w zastosowaniach kreatywnych.

Laptopy z ekranami OLED zapewniają wysokie pokrycie w przestrzeni barw DCI-P3 na poziomie 100%, natomiast pokrycie przestrzeni kolorów sRGB to już 133%. Dla zestawienia ASUS podaje, że większość ekranów LCD (czyli zdecydowanie najpopularniejszych) w laptopach oferuje 62,5% pokrycia przestrzeni barw sRGB, czy 45% – zestawiając wyżej wymienione dane widać, że ekrany stosowane w laptopach ASUS oferują zdecydowanie bogatsze pokrycie przestrzeni barwowych. Te ekrany wyświetlają do 1,07 miliarda kolorów!

W aspekcie odwzorowania barw, ASUS przygotował także technologię Splendid, która ułatwia zmianę gamy kolorów w każdej chwili – w zależności od typu zadania lub osobistej preferencji użytkownika. Wystarczy wybrać określoną paletę w formie trybu, spośród czterech dostępnych – sRGB, DCI-P3, Display-P3 czy natywnej.

Warto dodać, że z racji na technologię matrycy, ekrany tego typu cechują się wysoką jasnością – bo laptopy ASUSA generują szczytową jasność do 600 nitów. Co więcej, matryce typu LCD często są niedoświetlone na krawędziach – w OLED-ach tego nie doświadczymy.

Ponadto laptopy ASUSA z omawianymi wyświetlaczami mogą pochwalić się kontrastem 1000000:1 i prawdziwymi, głębokimi czerniami, co potwierdza certyfikacja DisplayHDR 500/600 True Black.

Drugi powód na „tak” – płynność i szybkość obrazu

Matryce OLED z uwagi na budowę cechują się bardzo niskim opóźnieniem i wysoką częstotliwością odświeżania. ASUS implementuje w swoich laptopach ekrany o maksymalnej częstotliwości 120 Hz połączonej z 0,2 ms opóźnieniem, co oferuje lepszą wyrazistość ruchu niż ekran LCD odświeżany w 165 Hz o opóźnieniu 3 ms. Jak to działa? Producent wytłumaczył to w formie graficznej.

Płynność ruchu, jaką gwarantuje odświeżanie na poziomie 120 Hz, wykorzystają m.in. projektujący animacje 3D czy osoby, które po prostu chcą od swojego urządzenia płynności podczas poruszania się po systemie – przełączaniu kart, zadań, przykładowo przewijania stron internetowych czy mediów społecznościowych.

Trzecie „tak” – redukcja niebieskiego światła

Niebieskie światło negatywnie wpływa na oczy użytkownika, który spędza czas przed komputerem czy laptopem. Ekrany OLED dzięki wysokiemu kontrastowi okazują się idealnym rozwiązaniem dla osób, które spędzają długie godziny przed ekranem swojego urządzenia – niezależnie czy pracują, grają, czy konsumują multimedia.

Bazując na danych podawanych przez producenta, ekrany laptopów ASUS wyposażone w ten typ matrycy generują 70% mniej światła niebieskiego – w porównaniu do przeciętnych ekranów LCD dostępnych na rynku. Dzięki temu dłuższe sesje przed komputerem będą bezpieczniejsze dla oczu użytkownika.

Redukcja niebieskiego światła jest potwierdzona dwoma certyfikatami – TÜV Rheinland oraz SGS. W przypadku ekranów OLED nie stosuje się filtrów światła niebieskiego – nie wpływa to zatem na wyświetlane przez matrycę kolory.

Czwarte „tak” – mit „wypalonego OLED-a” to przeszłość

Obawa przed wypalonymi ekranami tego typu w obecnych czasach nie powinna mieć miejsca. Laptopy ASUS są wyposażone w technologię OLED Care, zaprojektowaną przez producenta, która spowalnia procesowi „wypalenia” ekranu. Technologia zapewnia aktywację wygaszacza ekranu po 30 minutach bezczynności, włączenie funkcji odświeżania pikseli, czyli niezauważalnego dla oka wygaszanie poszczególnych diod dla zachowania ich żywotności.

Ponadto zintegrowana została funkcja przesunięcia pikseli (tzw. pixel shift), która nieznacznie przesuwa wyświetlany obraz – przykładowo – pulpit, gdzie znajduje się dużo nieruchomych elementów. Te działania mają na celu zmniejszyć ryzyku wystąpienia efektu wypalenia pikseli.

Piąte „tak” – laptopy ASUSA z ekranami OLED zapewniają wiele możliwości

W portfolio ASUSA dostępnych jest wiele laptopów, wyposażonych w ekrany OLED. Mamy kilka głównych serii – Vivobook i Zenbook, Studiobook, w skład których wchodzą przeróżne urządzenia. Vivobooki cechują się bardziej „młodzieżowym” charakterem, mogą zatem okazać się idealnym rozwiązaniem jako wielofunkcyjne urządzenie multimedialne (ale oczywiście nie tylko!) – do gier, filmów i surfowania po sieci – na przykład testowany przez nas Vivobook 15 OLED.

Natomiast Zenbooki to fajna opcja przykładowo dla biznesmenów, którzy poszukują lekkiego urządzenia wykonanego z solidnych materiałów – przykładowo model Zenbook 14X z rysikiem w zestawie czy Zenbook Flip 13 OLED, który można wykorzystać także jako tablet.

Laptopy ASUS ProArt Studiobook to propozycje stworzone do pracy twórczej, które wyposażane są w topowe specyfikacje – w najlepszych konfiguracjach procesory Intel Xeon, Core i9, AMD Ryzen 9, a także karty graficzne RTX. Takie połączenie zapewnia ogrom zapasu mocy, którego będą potrzebowali wymagający twórcy, którzy cenią sobie możliwość łatwego transportu swojego narzędzia pracy.

