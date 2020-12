Zaskoczenie! Virgin Mobile daje nowym klientom 100 GB internetu

Od czasu przejęcia Virgin Mobile przez sieć Play, oferta tego operatora nie mogła pochwalić się jakąś większą promocją, ale teraz naprawdę to nadrabia. Nowi klienci Virgin Mobile dostaną 100 GB internetu, praktycznie za darmo.

Pakiet 100 GB dla nowych klientów Virgin Mobile

Teraz, gdy marka Virgin Mobile należy już do Play, jej oferta może stopniowo stawać się coraz bardziej konkurencyjna. Obecnie nie za bardzo jest czym zaszaleć, bo na przykład opcja za 30 złotych miesięcznie oferuje no-limit i pakiet 30 GB internetu, bez żadnych dodatkowych bonusów. Cóż należy robić, kiedy zainteresowanie ofertą słabnie? Najlepiej wyskoczyć z jakąś solidną promocją, i taką też zaplanowano w Play Virgin Mobile.

Nowi klienci Virgin Mobile mogą aktywować bezpłatnie pakiet 100 GB i cieszyć się nim aż do 31 marca 2021 roku. Oczywiście, o ile wcześniej nie wyczerpią tego limitu.

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczą trzy proste kroki:

Kupujemy starter Virgin Mobile (przez internet lub w punkcie partnerskim) Aktywujemy swój numer, wykonując pierwsze połączenie Włączamy pakiet internetowy kodem *222*100#, po zalogowaniu się na swoje konto w internecie lub przez aplikację

To naprawdę korzystny układ, bo nawet, jeśli nie mamy zamiaru później korzystać z numeru w Virgin Mobile, to za 5 złotych (bo tyle kosztuje starter sieci), możemy mieć pakiet internetowy z solidną paczką 100 GB. Później bez przeszkód wyrejestrujemy numer z bazy operatora, używając do tego odpowiedniego formularza, i po kłopocie. Zwolennicy jak najtańszego dostępu do internetu na pewno zastanowią się nad takim ruchem.