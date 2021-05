Ciekawa funkcja może wkrótce trafić do sekcji komentarzy na YouTube

Google wciąż eksperymentuje z nowymi funkcjami na YouTube. W ostatnich dniach u niewielkiej grupy użytkowników zaczęła pojawiać się nowa opcja, nieco zmieniająca sposób wyświetlania komentarzy. Właściciele platformy chcą sprawdzić, czy wyświetlanie ich w konkretnych momentach filmu sprawdzi się wśród szerszego grona odbiorców.

YouTube testuje komentarze pojawiające się w konkretnych momentach filmu

Na liście aktualnie testowanych na YouTube funkcji pojawiła się całkiem niedawno nowa pozycja, nazwana Timed comments. Jak możemy przeczytać, osoby biorące udział w eksperymencie mogą zobaczyć w sekcji komentarzy nową opcję sortowania, nazwaną Timed. Dzięki niej, wszystkie dodane komentarze będą pojawiały się kolejno podczas oglądania materiału, uwzględniając, w której sekundzie zostały dodane.

Brzmi to bardzo podobnie do rozwiązania znanego od lat użytkownikom SoundClouda. Dzięki tej funkcji, przemyślenia słuchaczy są wyświetlane innym w tym samym momencie, w którym dany komentarz został zamieszczony.

Nie jestem do końca przekonany, czy Timed comments zadomowią się na YouTube tak bardzo, jak na SoundCloudzie. Domyślam się, że ilość spamu pod filmami może wzrosnąć, ponieważ użytkownicy będą chcieli pojawić się na ekranach innych oglądających jak najwięcej razy.

fot. freestocks.org / Pexels

Funkcja jest obecnie testowana na małej grupie użytkowników i pojawia się wyłącznie na Androidzie oraz iOS. Po jej włączeniu, wszystkie komentarze są ukrywane na samym początku materiału i wyświetlane po kolei w trakcie jego odtwarzania.

Pozostaje jednak jeden problem. Niektóre filmy na YouTube mają znacznie więcej komentarzy niż inne, więc jeśli pod takim materiałem posortujemy je z użyciem nowej opcji, czytanie może być utrudnione. Liczymy na to, że właściciele serwisu stworzyli odpowiedni algorytm minimalizujący to zjawisko, na przykład poprzez wyświetlanie wyłącznie najwyżej ocenianych komentarzy.

Nie wiemy, czy funkcja trafi do szerszego grona odbiorców oraz kiedy mogłoby to nastąpić. Timed comments znajdują się bowiem dopiero we wczesnej becie. Google po otrzymaniu opinii od użytkowników może udostępnić je wszystkim lub całkowicie wycofać tę opcję z serwisu.

Jeśli chcecie sprawdzić, czy należycie do grona testerów, udajcie się do sekcji komentarzy pod filmem na swoim smartfonie i sprawdźcie, czy pojawiła się u was nowa pozycja w menu sortowania. Opinię na temat tej funkcji możecie, jak zawsze, przesłać do Google poprzez odpowiedni formularz w aplikacji.