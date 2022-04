YouTube Shorts dostępny na tabletach i desktopach

To jak TikTok zmienił współczesne media społecznościowe jest czymś niesamowitym. Mało kto bowiem przypuszczał, że krótkie, pionowe wideo mogą odnieść aż tak duży sukces. Za modą podążają również pozostałe media, w tym YouTube, który od jakiegoś czasu testował tak zwane YouTube Shorts. Wygląda jednak na to, że czas testów dobiegł końca.

YouTube Shorts wychodzi poza smartfony

YouTube Shorts do tej pory było dostępny wyłącznie na smartfonach. Teraz, po półtora roku od rozpoczęcia testów, jak zauważył 9to5Google, zaczyna pojawiać się również poza nimi. W ciągu najbliższych kilku tygodni ma się to zmienić na dobre, bowiem już dzisiaj niektórzy mają dostęp do YouTube Shorts na tabletach i desktopach.

Nie da się ukryć, że krótkie, pionowe wideo mocno zadomowiły się w świadomości użytkowników. Nic zatem dziwnego, że taki gigant jak Google również zechciał dołączyć do tego pociągu popularności, tym bardziej, że to właśnie YouTube jest najsilniej kojarzony z treściami wideo – szczególnie przez twórców.

Jeśli z kolei mowa o twórcach, to YouTube Shorts oddaje w ich ręce specjalne narzędzia, dzięki którym tworzenie nowych filmików powinno być o wiele łatwiejsze. Przede wszystkim możliwe będzie łączenie treści z dłuższych filmów. Oprócz tego, twórcy mogą zdecydować o wykluczeniu części swojego filmu z funkcji automatycznego tworzenia Shortsów.

W tym miejscu warto dodać, że wszystko co jest ustawione jako prywatne lub narusza prawa autorskie, również nie będzie się kwalifikować jako klip YouTube Shorts. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie pomocy.

Nowa opcja jest właśnie wdrażana, a jej pełna dostępność ma być osiągnięta w ciągu nadchodzących tygodni. W związku z tym, trudno określić, kiedy nowość zawita do konkretnego użytkownika – zresztą, to nie pierwszy raz, kiedy Google wdraża nowe funkcje stopniowo, aktywując je po stronie serwera.

Jedno jest jednak pewne. Jeszcze chwila i będziecie mogli tracić jeszcze więcej czasu oglądając krótkie filmiki na tabletach i komputerach – YouTube Shorts z pewnością o to zadba.