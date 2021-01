YouTube rozwija hashtagi i wprowadza nowy sposób odkrywania filmów

Zespół, który pracuje nad YouTube, tym razem skupił nad odczuwalnym usprawnieniem hashtagów. W końcu używanie ich faktycznie wpływa na poruszanie się po serwisie.

Nowy sposób odkrywania filmów

Obecnie hashtagi kojarzy chyba każdy internauta. Tym bardziej, że odgrywają one ważną rolę na wielu popularnych serwisach – np. Instagram czy Twitter. Występują one również na YouTube, aczkolwiek tutaj nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Niewykluczone, że wkrótce się to zmieni.

Owszem, hashtagi są od dłuższego czasu stosowane na najpopularniejszej platformie z filmami, aczkolwiek ich potencjał pozostawał niewykorzystany. Na szczęście, wraz z najnowszą aktualizacją, mogą one stać się ważnym elementem całego serwisu.

Google zdecydowało się bowiem udostępnić nową metodę przeglądania filmów na YouTube. Na specjalnych stronach wyświetlane są materiały, które wcześniej zostały opatrzone hashtagiem. Oczywiście może to być dowolny hashtag – np. #samsung, #bmw, #warszawa czy #kotki.

Korzystanie z nowości jest banalnie proste

Jak łatwo możemy się domyślić, wyszukiwanie treści na podstawie hashtagów jest naprawdę łatwe i sprawne. Możemy tutaj skorzystać z dwóch metod.

Pierwsza polega po prostu na kliknięciu w interesującą nas frazę – np. w hashtag umieszczony pod filmem. Natomiast drugi sposób opiera się na wpisaniu adresu www.youtube.com/hashtag/twoj_hashtag, gdzie w miejsce twoj_hashtag umieszczamy frazę, którą chcemy wyświetlić.

Po skorzystaniu z jednej ze wspomnianych metod, pojawia się strona, która zawiera filmy opatrzone odpowiednim hashtagiem. Otrzymujemy dodatkowo informacje o liczbie pasujących materiałów, a także liczbie kanałów, z których pochodzą.

Co ciekawe, materiały nie są uporządkowane od najnowszego do najstarszego. Popularne filmy raczej nie są jakoś wyraźnie promowane. Nie możemy zmienić sposobu ich sortowania – szkoda, bowiem byłoby to sporą zaletą. Nie wydaje się, aby istniała jakaś prosta logika, mogąca wytłumaczyć, jak dokładnie całość działa.

Strony z hashtagami powinny być już dostępne u wszystkich użytkowników YouTube. Owszem, nie jest to znacząca zmiana, będąca prawdziwą rewolucją w serwisie. Mimo tego, jak najbardziej może pozwolić na sprawniejsze dotarcie do nowych, interesujących filmów.