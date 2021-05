Jeszcze nigdy nie było tak dobrego okresu w historii Xiaomi

Środa, 26 maja 2021 roku, to zdecydowanie dobry dzień dla Xiaomi. Producent nie tylko został oficjalnie oczyszczony z zarzutów, że jest „komunistyczną chińską firmą wojskową”, ale też opublikował najlepsze w swojej historii kwartalne wyniki finansowe.

Rekordowe wyniki finansowe Xiaomi za pierwszy kwartał 2021 roku

Producent informuje, że jego „całkowite przychody i skorygowany zysk netto znacznie przekroczyły oczekiwania rynku”. W pierwszym przypadku chodzi o kwotę 76,9 mld juanów, która jest aż o 54,7% wyższa niż uzyskana w pierwszym kwartale 2020 roku. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda, gdy mowa o zysku netto, ponieważ za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku wyniósł on 6,1 mld juanów, a to oznacza, że jest o – uwaga – 163,8% wyższy niż ten za pierwszy kwartał ubiegłego roku!

Reklama

Początek 2021 roku na zawsze zapisze się zatem w historii chińskiego giganta. To jednak nie jedyne sukcesy, jakie odnotował w tym okresie, ponieważ znalazł się też w pierwszej trójce największych producentów smartfonów w ujęciu globalnym (w samych Chinach dopiero na czwartym miejscu, ale w 12 krajach i regionach na pierwszym pod względem dostaw). Firma podaje, że w pierwszym kwartale 2021 roku przychody z ich sprzedaży wzrosły rok do roku o 69,8% do 51,5 mld juanów.

Chiński gigant informuje również, że w pierwszym kwartale 2021 roku sprzedał na całym świecie 4 mln smartfonów klasy premium, tj. takich, które w Chinach kosztują ponad 3000 juanów, a na innych rynkach 300 euro lub równowartość tej kwoty. Ponadto odnotował też w swojej ojczyźnie zauważalny wzrost udziałów w segmencie smartfonów w cenie od 4000 do 6000 juanów (o 10,6 punktów procentowych, z 5,5% w Q1 2020 do 16,1% w Q1 2021).

Xiaomi niezmiennie odnotowuje również świetne wyniki na rynku Smart TV. W pierwszym kwartale 2021 roku firma sprzedała na całym świecie 2,6 mln telewizorów i w Chinach kontynentalnych już 9. kwartał z rzędu jest największym producentem tego typu sprzętu oraz jednym z pięciu największych w skali globalnej.

Przy okazji chiński producent poinformował też, że w pierwszym kwartale 2021 roku wydał na badania i rozwój 3 mln juanów, czyli aż o 61% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej! Jednocześnie firma deklaruje, że w przyszłości będzie zwiększać wydatki na ten cel.