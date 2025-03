Nowy sprzęt Xiaomi to marzenie amatora krótkofalówek

Czasami zaskakuje mnie, jak wiele urządzeń możemy spotkać pod marką Xiaomi. Okazuje się, że ruszyła przedsprzedaż walkie talkie, które może spodobać się osobom szukającym prostego urządzena do komunikacji na krótkim zasięgu.

Specyfikacja Xiaomi Walkie Talkie 3 Chat Edition

Amatorski charakter urządzenia zdradza fakt, że pozbawiono je dedykowanego wyświetlacza. Ustawienie częstotliwości czy synchronizajcę kanałów (maksymalna liczba to 16) wykonuje się za pomocą aplikacji Xiaomi Intercom lub Mijia. W oprogramowaniu można także dostosować ustawienia dźwięku lub włączyć wybrane funkcje pokroju push-to-talk.

Krótkofalówka pracuje na częstotliwościach 430,00 – 440,00 MHz, a deklarowany przez producenta zasięg mieści się w zakresie 1000 – 5000 metrów. Maksymalny pobór mocy urządzenia to ok. 3 W, co przy akumulatorze o pojemności 2000 mAh (7,2 Wh) daje około 120 godzin działania w trybie czuwania lub do 10 godzin nieprzerwanego użycia. Ogniwo ładuje się przy pomocy portu USB-C.

Xiaomi Walkie Talkie 3 Chat Edition (źródło: ITHome)

Niedroga krótkofalówka Xiaomi

Xiaomi Walkie Talkie 3 Chat Edition mierzy 165x55x32 milimetry i waży 137 gramów i jest w stanie funkcjonować w temperaturach od -10 do 50∘C. Antypoślizgowa obudowa wykonana z mieszanki poliwęglanu i ABS-u umożliwia przypięcie urządzenia za pomocą klipsu lub do zawieszenia na smyczy.

Sprzedaż urządzenia ruszyła póki co na rynku chińskim – krótkofalówka jest tam dostępna w cenie 129 juanów, co odpowiada w tej chwili ok. 70 złotym. Nie wiadomo, czy urządzenie trafi do globalnej dystrybucji. Szanse na to są niewielkie, choć nie zerowe – w końcu Xiaomi oferuje w Polsce mierniki laserowe, latarnie kempingowe czy wkrętarki akumulatorowe.

Obecność w sklepach krótkofalówki byłaby ciekawym uzupełnieniem listy, tym bardziej, że polskie prawo dopuszcza amatorskie nadawanie bez zezwolenia na paśmie 433,05-434,79 MHz – akurat na tym, na którym jest w stanie pracować bohater tekstu.