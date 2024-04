Xiaomi wprowadza na globalny rynek dwa nowe głośniki

Najwyraźniej firma Xiaomi coraz pewniej czuje się na rynku głośników bezprzewodowych. Właśnie zapowiedziała globalną premierę kolejnych dwóch urządzeń z tej kategorii. Nowe modele nazywają się Sound Outdoor oraz Sound Pocket.

Bezprzewodowy głośnik Xiaomi Sound Outdoor

Xiaomi Sound Outdoor to – można by rzec – klasyczny głośnik Bluetooth do słuchania muzyki na zewnątrz: podczas rozmaitych pikników, ognisk czy plenerowych imprez. Gumowe elementy konstrukcji mają zwiększać jego wytrzymałość na upadki i zderzenia, a klasa IP67 świadczy o całkiem niezłej odporności na wodę i pył.

Pomimo relatywnie niewielkich wymiarów, głośnik dostarczy dużą moc (na poziomie 30 W). Dźwięk nie ma być w dodatku płaski – o mocne basy zadbają dwa pasywne radiatory i wbudowany subwoofer. Stabilną łączność zapewni z kolei technologia Bluetooth 5.4, a dopełnieniem całości jest akumulator o pojemności 2600 mAh, mający gwarantować 12 godzin słuchania muzyki (przy głośności ustawionej na 50%). Ładowanie do pełna potrwa zaś 2,5 godziny.

fot. Xiaomi

Producent chwali się też wygodnym sterowaniem (dzięki przyciskom na obudowie), bezproblemowym przenoszeniem (za sprawą zintegrowanego paska), optymalizacją jakości dźwięku (na niższych poziomach głośności), możliwością parowania z identycznymi głośnikami oraz niską wagą urządzenia (poniżej 600 gramów).

9 Ocena

I jeszcze drugi, mniejszy: Xiaomi Sound Pocket

Druga z nowości, Xiaomi Sound Pocket, jest propozycją kierowaną do osób poszukujących zdecydowanie mniejszego urządzenia (w stylu JBL Go czy Creative Muvo). Jego wytrzymałość ma być zbliżona do tego, co oferuje model Outdoor, ale mniejsze wymiary wymusiły na producencie inne cięcia: moc wynosi tu już tylko 5 W, a maksymalny czas pracy – 10 godzin (przy głośności ustawionej na 40%). W tym przypadku ładowanie zajmuje 3 godziny.

fot. Xiaomi

Chiński producent potwierdził, że jedno i drugie urządzenie będzie dostępne na całym świecie, ale nie podał jeszcze ani konkretnych terminów, ani cen. Biorąc pod uwagę specyfikacje, nie powinny to być raczej szczególnie drogie głośniki. Wiemy za to, że model Outdoor będzie można kupić w kilku wariantach kolorystycznych (czarny, niebieski i czerwony), a Pocket – wyłącznie w czerni.