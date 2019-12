Sprzedaż Xiaomi Mi Watch Premium Edition opóźniona

Xiaomi przekazało, że Xiaomi Watch Premium Edition nie trafi do sklepów przed lutym 2020 roku, choć planowano jego sprzedaż na początku przyszłego tygodnia.

Podczas premiery smartwatcha Xiaomi Mi Watch, producent zapowiedział wprowadzenie do sprzedaży dwóch wersji swojego zegarka. Wersja podstawowa z powodzeniem sprzedawana jest w Chinach, podczas gdy edycja Premium, miała trafić do tamtejszych sklepów przed zakończeniem 2019 roku. Tak się jednak nie stanie – terminy uległy przesunięciu. Najnowszy komunikat Xiaomi mówi o lutym 2020 roku.

Ciekawe, czym spowodowane są opóźnienia. Mam nadzieję, że nie będą one miały żadnego wpływu na planowaną premierę zegarka w Europie. Z dotychczasowych informacji wynika, że Xiaomi Mi Watch możemy spodziewać się gdzieś w pierwszym kwartale 2020 roku. Gdyby zegarek chińskiego producenta miał trafić do nas jeszcze później, byłoby to smutną wiadomością dla oczekujących na niego fanów elektroniki z logo „Mi” na obudowie.

Powód, dla którego czekamy na Xiaomi Mi Watch

Najważniejszą rzeczą w Xiaomi Mi Watch jest to, że działa on na systemie Wear OS od Google i ma NFC, co oznacza, że może być jednym z najtańszych zegarków oferujących wsparcie dla Android Pay w naszym kraju. Poza tym jego styl mocno przypomina Apple Watcha, czym budzi dobre skojarzenia. Dodatkowym atutem jest fakt wyposażenia go w moduł eSIM, dzięki czemu nie będzie musiał być non-stop sparowany ze smartfonem. Wielu może spodobać się też AMOLEDowy wyświetlacz o przekątnej 1,78 cala czy obrotowa koronka do nawigowania po systemie.

O wszystkich funkcjach Xiaomi Mi Watch przekonamy się podczas jego testów, ale nie zostaną one przeprowadzone wcześniej niż po polskiej premierze smartwatcha. Oby odbyła się ona jak najszybciej.

źródło: Xiaomi przez gizchina