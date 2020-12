Xiaomi Mi Band 5 na pewno nie jest opaską idealną, lecz prawdą jest, że niewiele jej brakuje, aby taką być. Jej producent cały czas stara się ją ulepszać, o czym świadczy udostępnienie nowej aktualizacji, oznaczonej numerem 1.0.2.46, która naprawia bardzo irytujący błąd i przy okazji dodaje też kilka nowości.

Xiaomi Mi Band 5 daleko do ideału

Kupiłem najnowszą opaskę Xiaomi niedługo po jej oficjalnej premierze, mimo że posiadałem Xiaomi Mi Band 4, który nie różni się od następcy aż tak bardzo. Nie żałuję jednak, że wymieniłem go na nowszy model, ponieważ przy podobnym schemacie użytkowania ładuję Xiaomi Mi Band 5 podobnie rzadko (co około 30 dni). Przyznam, że było dla mnie to miłym zaskoczeniem, bowiem pierwsze recenzje wskazywały, że czas pracy w nowej generacji jest znacznie krótszy niż w poprzedniku, ale przynajmniej w moim przypadku się to nie potwierdza.

Xiaomi Mi Band 5 i Xiaomi Mi Band 4 (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

Ogólnie jestem zadowolony z użytkowania Xiaomi Mi Band 5, choć czasami opaska ma swoje humory i nie działa tak, jak bym oczekiwał (momentami pomiary pulsu wydają się totalnie niewiarygodnie – wyniki są zaskakująco zaniżone).

Xiaomi Mi Band 5 dostaje ważną aktualizację. Użytkownicy będą mogli spać spokojnie

Osobiście nie sypiam z opaską na nadgarstku, choć próbowałem, ale to nie dla mnie, tym bardziej, że analiza snu również nie jest idealna i można mieć do niej zastrzeżenia.

Do Xiaomi najwyraźniej to dotarło, ponieważ producent udostępnił Xiaomi Mi Band 5 nową aktualizację o numerze 1.0.2.46, w której poświęcono dużo (a właściwie najwięcej) uwagi właśnie kwestii monitorowania snu. Jak bowiem informuje serwis GadgetSay, po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania pomiary podczas snu mają być nawet o 40% dokładniejsze.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

To daje nadzieję, że użytkownicy przestaną się skarżyć, że opaska nie potrafi monitorować snu pomiędzy godziną 6 rano a 11 przed południem czy 18 i 22 wieczorem – takie zarzuty bowiem się pojawiały ze strony posiadaczy Xiaomi Mi Band 5. Dzięki najnowszej aktualizacji opaska powinna bez problemu monitorować sen przez całą dobę.

Ponadto w wersji 1.0.2.46 dodano też nowe języki (indonezyjski, grecki, hebrajski i wietnamski) oraz obsługę czterech kolejnych kart NFC komunikacji miejskiej (funkcja niedostępna w Polsce).