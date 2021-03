Xiaomi Mi 11 Lite 5G na pierwszej grafice: debiut Snapdragona 780G i potwierdzona prezentacja

Już 29 marca będziemy świadkami prezentacji najnowszych smartfonów od Xiaomi. Jednym z nich będzie Xiaomi Mi 10 Lite 5G, wyposażony w SoC Qualcomm Snapdragon 780G. To pierwsze urządzenie, wewnątrz którego znajdziemy ten bardzo obiecujący procesor.

Jedna grafika, dwie informacje

Z oficjalnej grafiki, zapowiadającej prezentację smartfona Xiaomi Mi 10 Lite w dniu 29 marca, dowiadujemy się o jego dwóch najważniejszych (według producenta) cechach. Pierwszą z nich jest zastosowanie procesora Qualcomm Snapdragon 780G, choć nie flagowego, to wystarczająco wydajnego by sprostać praktycznie wszystkim zastosowaniom. Druga wynika z pierwszej, a jest nią wyjątkowo cienka obudowa nowego smartfona.

Niewiele słabszy, znacznie chłodniejszy?

SoC Qualcomm Snapdragon 780G, podobnie jak flagowy Snapdragon 888, jest produkowany w litografii 5 nm, która powinna przyczynić się do ograniczenia zapotrzebowania na energię, a zatem również wydzielanego ciepła. Qualcomm zastosował tu technologię 1+3+4, co oznacza, że jeden z rdzeni procesora jest bardzo wydajny, trzy nieco mniej, choć w dalszym ciągu odpowiadają za zapewnienie wysokiej wydajności, a cztery rdzenie służą pracy w trybie oszczędzania energii.

Najważniejszą różnicą względem Snapdragona 888 ma być to, że najmocniejszy rdzeń jest tutaj nieco słabszy. W praktyce, dzięki temu zabiegowi, Snapdragon 780G ma być procesorem znacznie łatwiejszym do schłodzenia niż 888. To właśnie dzięki temu obudowa Xiaomi Mi 11 Lite 5G będzie cienka.

fot. via Gizchina

Procesor dla ciekawych smartfonów

Niewielkie wymagania wobec układu rozpraszającego ciepło sprawiają, że Snapdragona 780G z całą pewnością spotkamy w bardzo wielu ciekawych smartfonach, jakie trafią na rynek w 2021 roku. Zwłaszcza tych o niestandardowych obudowach np. składanych czy zwijanych.

Pozostałe informacje na temat Xiaomi Mi 11 Lite zostaną potwierdzone podczas oficjalnej prezentacji, a ta już 29 marca. Tak, dobrze myślicie – to już jutro! Wtedy też poznamy oficjalnie opaskę Xiaomi Mi Band 6.