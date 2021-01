Xiaomi Mi 11 Lite będzie miał trudne zadanie przed sobą, bo wiemy, co zaoferuje

Xiaomi Mi 11 wysoko ustawił poprzeczkę, a Xiaomi Mi 11 Pro uniesie ją jeszcze wyżej. Jak na ich tle wypadnie Xiaomi Mi 11 Lite? Cóż, delikatnie mówiąc, niezbyt korzystnie.

Xiaomi Mi 11 w pełni zasługuje na to, aby nazywać go flagowcem z krwi i kości. Xiaomi jednak nie postawiło jeszcze kropki nad „i” – zrobi to dopiero premierą modelu Mi 11 Pro. Ponadto w planach jest także Xiaomi Mi 11 Lite, lecz jego prezentacja raczej nie wzbudzi zachwytu nawet wśród fanów tej marki.

Co zaoferuje Xiaomi Mi 11 Lite?

Po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym modelu już kilka dni temu, 31 grudnia 2020 roku, za sprawą użytkownika Twittera, który używa nicku Snapdrachun 888 5G. Poinformował on, że już na samym początku 2021 roku Xiaomi wprowadzi na globalny rynek aż dziewięć nowych smartfonów, w tym właśnie Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

Premiera tego modelu faktycznie musi być blisko, ponieważ na kanale The Pixel w serwisie YouTube pojawiło się wideo, w którym ujawniono wygląd i szczegóły specyfikacji Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

źródło: The Pixel

Jeśli chodzi o design, panel tylny smartfona przypomina plecki Xiaomi Mi 11, choć na module aparatu na próżno szukać napisu „108 Mpix” i „OIS”. Model ten zaoferuje bowiem aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix, a także 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 5 Mpix (prawdopodobnie do zdjęć makro).

Gdy spojrzeć na przeciwną stronę, od razu widać, że mamy do czynienia z zupełnie innym smartfonem – Xiaomi Mi 11 Lite 4G ma płaski ekran IPS LCD. Podobnie jednak jak w droższym modelu, w lewym górnym rogu jest okrągły otwór na aparat do selfie i rozmów wideo, a do tego funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Wiadomo też już, że Xiaomi Mi 11 Lite 4G zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 732G oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Są to parametry z niższej średniej półki i w zasadzie dziwię się, dlaczego Xiaomi zdecydowało się na taki krok w sytuacji, gdy modemy 5G trafiają nawet do tanich smartfonów z serii Redmi.

źródło: The Pixel

Jak podaje The Pixel, Xiaomi Mi 11 Lite 4G trafi do sprzedaży w Wietnamie pod koniec marca 2021 roku i będzie kosztował w tym kraju 7500000-8000000 dongów (równowartość ~1200-1300 złotych).