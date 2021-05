Następca Xiaom Mi Note 10 może dostać aparat z zoomem 120x oraz… dość słabą baterię

Teraz zrobimy sobie małą wycieczkę po różnych wersjach smartfonów Xiaomi, tylko po to, by przekonać się, że nastepca Mi Note 10 może być rozczarowujący…

Xiaomi Mi Note 10 pod inną nazwą

Zacznijmy od tego, że w 2019 roku Xiaomi zaprezentowało nową linię smartfonów z rodziny „CC”. Dyrektor generalny firmy wyjaśnił wtedy, że nazwa tej serii to akronim od „Colourful” i „Creative”, co ma odnosić się do barwnej obudowy i możliwości tworzenia, które stoją przed właścicielami tych urządzeń. W Chinach pojawił się więc Xiaomi CC9 Pro, który w Europie sprzedawany był pod nazwą Xiaomi Mi Note 10. Już wtedy zaskakiwał naprawdę dobrej jakości aparatem, który w testach przewyższał iPhone’a 11 Pro Max.

Xiaomi Mi Note 10

Model ten nie stał się specjalnym hitem sprzedażowym, ale najwyraźniej Xiaomi nie zapomniało o powołanej niegdyś do życia serii smartfonów „CC”. Firma przymierza się do zaprezentowania Xiaomi CC10, który mógłby trafić do Europy w postaci następcy Xiaomi Mi 10 Note.

Solidny aparat, dziwnie mała bateria

Jak na razie, informacji o nowych smartfonach z serii CC10 od Xiaomi jest tyle, co kot napłakał, ale postaramy się poskładać do siebie kilka elementów układanki. Należy przy tym pamiętać, że dostępne informacje mogą tyczyć się wielu modeli Xiaomi CC10 (na przykład Xiaomi CC10 i CC10 Pro).

Jak donosi na Weibo jeden z blogerów, podstawowa wersja Xiaomi CC10 będzie dysponować baterią o podejrzanie niskiej pojemności 4360 mAh. Trudno stwierdzić, czemu „zawdzięczać” taki regres, biorąc pod uwagę, że Xiaomi CC9 Pro (a więc Xiaomi Mi 10 Note) wyposażono w akumulator 5260 mAh. Być może Xiaomi ma w planach wydanie dwóch różnych urządzeń – i oby tak było, bo następca Mi 10 Note z tak małym ogniwem mógłby być spalony już na starcie, zwłaszcza, że w środku miałby znaleźć się także dość energochłonny procesor Qualcomm Snapdragon 870 lub niezaprezentowany jeszcze Snapdragon 775G. Gwoździem programu ma zostać zaawansowany aparat z obiektywem peryskopowym, umożliwiającym 12-krotne optyczne przybliżenie obrazu (120-krotne cyfrowe).

Jak na razie, informacje o Xiaomi Mi CC10 są bardzo niekompletne i trudno nawet wyobrazić sobie, jak producent planuje rozegrać kwestię premiery tego urządzenia. Czekamy zatem na więcej danych.