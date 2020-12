Na to czekałem – xCloud zmierza na Windowsa 10 i iOS!

Wydaje mi się, że granie w chmurze w końcu zyskuje popularność wśród graczy. Może nie jakąś zawrotną, ale usługi takie, jak GeForce Now, Google Stadia czy właśnie xCloud od Microsoftu zaczynają być już coraz częstszym wyborem wielu graczy. Dobrze więc, że firmy dbają, by jak największa liczba osób miała szeroki dostęp do każdej z tych usług.

xCloud zmierza na PC i iOS!

Microsoft zapowiedział, że już wiosną 2021 roku, xCloud zadebiutuje na nowych platformach – iOS i Windowsie 10. Jest to świetna informacja, ponieważ kolejne dwie ogromne grupy graczy dostaną możliwość wykorzystania technologii grania w chmurze Microsoftu – sam mam zamiar korzystać z niej na swoim PC.

Na Windosie 10 spodziewać się będziemy mogli specjalnej aplikacji, która pozwoli na grę w wymagające tytuły nawet na bardzo słabych PC czy supermobilnych laptopach – oczywiście pod warunkiem, że będziemy mieć dostęp do szybkiego połączenia internetowego.

Warto tu też zaznaczyć, że granie w chmurze może przydać się też osobom, które przed instalacją jakiegoś tytułu na dysku twardym, będą chciały go szybko sprawdzić przez sieć, czy jest on w ogóle w ich guście.

Już niebawem nie będziemy skazani tylko na smartfony i tablety w ramach usługi xCloud.

W przypadku iOS Microsoft poszedł śladem GeForce Now – firma ma zamiar wejść na tę platformę nie przez dedykowaną aplikację, a przez przeglądarkę Safari. Dlaczego? Jak nie wiadomo o co chodzi – to chodzi o pieniądze. Apple pobiera dosyć dużą prowizję na każdej aplikacji i jej wewnętrznych płatnościach, czego duże firmy zewnętrzne wolałby raczej nie robić.

Jednym z takich sposób na „oszukanie” Apple, jest wykorzystanie wbudowanej w urządzenia firmy przeglądarki Safari. Ciekawe czy Apple postanowi zablokować w przyszłości takie rozwiązania, tak jak miało to miejsce z Fortnitem w sklepie App Store ;)

I, tak, wiem – Microsoft zmienił już nazwę xCloud na „Granie w chmurze w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate”, ale… chyba sami przyznacie, że xCloud brzmi dużo lepiej ;)

