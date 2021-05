Potężna dostawa gier obsługujących FPS Boost! Kolejne tytuły w nawet 120 FPS na Xbox Series X|S

Microsoft ostatnimi czasy podejmuje wiele prokonsumenckich działań z myślą o posiadaczach konsol Xbox. Jednym z najważniejszych jest darmowa funkcja FPS Boost, dzięki której starsze tytuły odpalają się w zwiększonej liczbie klatek na sekundę na konsolach Xbox Series X|S. Ile gier wspiera już to ulepszenie?

74 nowe gry wspierające FPS Boost!

Funkcja FPS Boost rozrasta się w piorunująco szybkim tempie. Zaledwie kilkanaście dni temu Microsoft ogłosił, że 12 gier od EA zyskało aktualizacje wydajnościowe, dzięki którym użytkownicy Xboksów Series X mogą grać w nawet 120 FPS w takie tytuły jak Battlefield V czy STAR WARS Battlefront II.

Czy takie gry jak Untitled Goose Game potrzebują 120 FPS? Pewnie nie, ale darowanej gęsi w dziub darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda!

Na tym jednak zwiększanie liczby gier obsługujących funkcję FPS Boost się nie kończy, bo lista ta powiększyła się ponownie, i to o aż… 74 nowe tytuły! Są to między innymi gry z serii Metro (od tej pory w nawet 120 FPS na Xbox Series S!), Gears of War 4 czy Deus Ex: Rozłam Ludzkości.

Pełną listę gier obsługujących funkcję FPS Boost przejrzeć możecie poniżej:

W sumie posiadacze konsol Xbox Series X i Xbox Series S mogą liczyć już na prawie setkę gier wspierających funkcję FPS Boost. W przypadku niektórych tytułów mowa tu nie o dwukrotnym, a nawet czterokrotnym wzroście wydajnościowym z 30 do 120 FPS!