Posiadacze PS5 i PS4 nie powinni narzekać. Grudniowe PlayStation Plus z trzema niezłymi grami!

I oto jest! Zapowiedź grudniowego PlayStation Plus, które rozszerzy nasze biblioteki gry o aż trzy tytuły. I warto zaznaczyć, że będą to trzy całkiem niezłe produkcje – na pewno znacznie lepsze niż to, co zaproponował Microsoft w swoim Xbox Games with Gold.

Za nami premiery konsol nowej generacji, co paradoksalnie nie przyniosło zbyt dużych zmian w PlayStation Plus i Xbox Games with Gold. W obydwu abonamentach nadal prezentowane są gry również na ósmą generację konsol (a w przypadku Xboksa nawet jeszcze siódmą i szóstą!) – a to dzięki kompatybilności wstecznej PlayStation 5 i Xboksa Series S|X.

W listopadzie co prawda dostaliśmy Bugsnax dedykowane tylko na PlayStation 5, ale raczej był to jednorazowy strzał niż reguła. Potwierdza to grudniowe PlayStation Plus, w którym zapowiedziano trzy gry – wszystkie dostępne będą na PS4 i PS5 (w ramach wspomnianej wcześniej, wstecznej kompatybilności).

PlayStation Plus na grudzień 2020 roku

Rzadko się zdarza, by wszystkie dostarczone w PlayStation Plus tytuły przypadły mi do gustu – grudzień jest więc pod tym względem wyjątkowy. Według mnie, każda z trzech zaproponowanych gier to ciekawa propozycja i chyba każdy znajdzie tu coś dla siebie:

Just Cause 4,

Rocket Arena,

Worms Rumble.

Trudno tu oczywiście mówić o najlepszym miesiącu PlayStation Plus w historii, ale myślę, że bywały już znacznie gorsze propozycje u PlayStation. Just Cause 4, pomimo już paru lat na karku, jest bardzo grywalną produkcją, która przypadnie do gustu fanom sandboksów. Zaś Rocket Arena i Worms Rumble to stosunkowo świeże gry wieloosobowe cieszące się sporą popularnością – może więc warto je sprawdzić?

PlayStation Plus Collection

Nie wypada też nie przypomnieć o PS Plus Collection, czyli specjalnej ofercie dla posiadaczy abonamentu PlayStation. Jeśli zakupiliście najnowszą konsolę Sony i macie wykupiony abonament PlayStation Plus, to dostajecie dostęp do aż 20 świetnych gier z zeszłej generacji na swoim PS5! Są to m.in. takie hity, jak God of War, The Last of Us czy Days Gone – pełną listę tytułów znajdziecie na tej stronie.

Dodam też, że gry – po przypisaniu do konta – można również zainstalować na PlayStation 4, zatem jeśli macie znajomego z PS5, to ten może pomóc Wam w zdobyciu gier z PlayStation Plus Collection, logując się na Wasze konto na swojej konsoli.

A co w Xbox Games with Gold?

Można odnieść wrażenie, że Games with Gold już od jakiegoś czasu jest traktowany przez Microsoft dość mocno po macoszemu. Na tyle, że wczorajsze ogłoszenie GwG postanowiłem przemilczeć i wspomnieć o nim dziś na końcu informacji o PlayStation Plus na grudzień 2020 roku.

Tak więc proszę bardzo:

The Raven Remastered – od 1 do 31 grudnia – Xbox One,

– od 1 do 31 grudnia – Xbox One, Bleed 2 – od 1 do 31 grudnia – Xbox One,

– od 1 do 31 grudnia – Xbox One, Saints Row: Gat out of Hell – od 1 do 15 grudnia – Xbox 360 i Xbox One,

– od 1 do 15 grudnia – Xbox 360 i Xbox One, Stacking – od 1 do 15 grudnia – Xbox 360 i Xbox One.

Wszystkie powyższe gry powinny również bezproblemowo uruchamiać się na Xbox Series S|X, dzięki wstecznej kompatybilności. Najciekawiej z tego zestawienia wygląda Saints Row: Gat out of Hell, które fanom serii Saints Row powinno przypaść do gustu. A jeśli nie znaleźliście w tym Games with Gold nic ciekawego dla siebie (co jest wysoko prawdopodobne…), to odsyłam do Xbox Game Pass – tam o dobrą grę jest znacznie łatwiej ;)

